TOFAŞ, BKT EuroCup\'ta Dolomiti Energia Trento\'yu deplasmanda 96-86 mağlup etti

TOFAŞ, BKT EuroCup 7'nci hafta maçında deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia Trento takımını 96-86 yendi.

Trento şehrindeki BTS Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-21 geride tamamlayan Bursa temsilcisi, ilk yarıya 44-44 eşitlikle girdi. Üçüncü çeyrekte daha etkin bir performans sergileyen TOFAŞ, son periyoda 67-66 önde başladı. Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Bursa temsilcisi, karşılaşmadan 96-86 galip ayrıldı.