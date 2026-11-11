TOFAŞ, BKT EuroCup'ta Dolomiti Energia Trento'yu deplasmanda 96-86 mağlup etti - Son Dakika
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TOFAŞ, BKT EuroCup'ta Dolomiti Energia Trento'yu deplasmanda 96-86 mağlup etti

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TOFAŞ, BKT EuroCup\'ta Dolomiti Energia Trento\'yu deplasmanda 96-86 mağlup etti
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BKT EuroCup 7'nci hafta mücadelesinde TOFAŞ, deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia Trento ekibini 96-86 mağlup etti. Bursa temsilcisi, ilk yarısı 44-44 eşitlikle geçilen maçta son periyottaki etkili performansıyla galibiyete ulaştı.

TOFAŞ, BKT EuroCup 7'nci hafta maçında deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia Trento takımını 96-86 yendi.

Trento şehrindeki BTS Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-21 geride tamamlayan Bursa temsilcisi, ilk yarıya 44-44 eşitlikle girdi. Üçüncü çeyrekte daha etkin bir performans sergileyen TOFAŞ, son periyoda 67-66 önde başladı. Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Bursa temsilcisi, karşılaşmadan 96-86 galip ayrıldı.

Kaynak: DHA
İtalyaTofaşBursaSporSon Dakika

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