TOFAŞ, deplasmanda Slask Wroclaw'ı 90-74 mağlup edip grupta 4. galibiyetini aldı - Son Dakika
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TOFAŞ, deplasmanda Slask Wroclaw'ı 90-74 mağlup edip grupta 4. galibiyetini aldı

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TOFAŞ, deplasmanda Slask Wroclaw\'ı 90-74 mağlup edip grupta 4. galibiyetini aldı
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TOFAŞ, BKT EuroCup C Grubu 5'inci hafta maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Slask Wroclaw'ı 90-74 mağlup etti. İkinci periyottaki etkili oyunuyla devre arasına 55-38 önde giren Bursa temsilcisi, bu sonuçla gruptaki galibiyet sayısını 4'e yükseltti.

TOFAŞ, BKT EuroCup C Grubu 5'inci hafta maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Slask Wroclaw ekibini 90-74 mağlup etti.

Hala Orbita Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-22 geride tamamlayan Bursa temsilcisi, ikinci periyottaki etkili oyunuyla devre arasına 55-38 önde girdi. Üçüncü çeyreği 70-60 üstün geçen TOFAŞ, karşılaşmadan 90-74 galip ayrıldı. Bu sonuçla TOFAŞ, gruptaki galibiyet sayısını 4'e yükseltti.

Kaynak: DHA
PolonyaWroclawBursaTofaşSporSon Dakika

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