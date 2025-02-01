SALON: Tofaş
HAKEMLER: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak
TOFAŞ: Reed 29, Alex Perez 11, Yiğitcan Saybir 17, Uros Trifunovic 11, Bankston 10, Özgür Cengiz, Tolga Geçim 6, Cem Küçüközkan, Gauzin 2, Pasecniks 2, Ali Taşkın
GALATASARAY: Michael Young 11, Tyrone Wallace 16, James Palmer 8, Angel Delgado 9, Göksenin Köksal 4, Livingston 15, Blumbergs 7, Ebuka Rufus Izundu 8, Buğrahan Tuncer 5
1'İNCİ PERİYOT: 31-25
DEVRE: 53-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-58
BASKETBOL Süper Ligi'nin 17'nci haftasında Tofaş, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 88-83 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Tofaş, Galatasaray'ı Mağlup Etti - Son Dakika
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