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Tolga Geçim, sakatlığını atlatarak başarılar hedefliyor - Son Dakika
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Tolga Geçim, sakatlığını atlatarak başarılar hedefliyor

TOFAŞ'ın deneyimli forveti Tolga Geçim, sakatlık sürecini atlattıktan sonra takımıyla başarılar elde etmeyi ve milli takıma yeniden seçilmeyi hedefliyor. Geçim, performansını yükselterek takımıyla play-off ve play-in turunda başarılı olmayı amaçlıyor.

Tolga Geçim, sakatlığını atlatarak başarılar hedefliyor
24.12.2023 - 11:45,
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden TOFAŞ'ın 2,06 metre boyundaki deneyimli forveti Tolga Geçim, zor bir sakatlık sürecini atlatmasının ardından takımıyla iki kulvarda da başarılar elde etmeyi, milli takıma yeniden seçilmeyi hedefliyor.

Profesyonel basketbol kariyerine 2012 yılında Banvit'te başlayan 27 yaşındaki oyuncu, A Milli Basketbol Takımı'na kadar yükselmesinin yanı sıra 2020-2021 sezonunda Anadolu Efes'le hem THY Avrupa Ligi'nde (6 maçta 0,7 sayı) hem de Basketbol Süper Ligi'nde (29 maçta 3,9 sayı, 1,6 ribaunt, 1,9 asist) şampiyonluk yaşadı.

Milli takımlar alt yaş gruplarında da önemli başarılara imza atan Tolga Geçim, 2012'de 16 yaş altı ve 2014'te 18 yaş altı milli takımlarıyla Avrupa şampiyonlukları kazandı. Tolga Geçim, 2015 yılında İtalya'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda milli formayla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bursaspor İnfo Yatırım forması giyerken 2022'nin şubat ayında Avrupa kupası maçında talihsiz bir sakatlık yaşayan Tolga Geçim, 2022'nin kasım ayında transfer olduğu TOFAŞ'ta 2022-2023 sezonunun ocak ayında parkelere döndü. Bu sezon performansını yükselten Tolga Geçim, Basketbol Süper Ligi'nde şu ana kadar çıktığı 12 maçta 8,25 sayı, 2,25 ribaunt, 3,08 asist ortalamaları tutturdu.

Deneyimli oyuncu, takımıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise play-in eleme turunu geçerek son 16'ya kalmanın yanı sıra yeniden A Milli Takım formasını giyme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Tolga Geçim, AA muhabirine, 10 yıl oynadığı ve bir dönem takım kaptanlığını yaptığı Banvit'ten Anadolu Efes'e transfer olduğunu, bu ekipte 2,5 yıllık süreçte Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştığını söyledi.

Birçok başarılar elde ettiği Anadolu Efes kariyerinin ardından Bursaspor'dayken Şubat 2022'de oynanan Promitheas karşılaşmasında pateller tendonundan şanssız bir sakatlık yaşadığını anlatan Tolga Geçim, "Sakatlığımın ardından İstanbul'a gidip ameliyat oldum. Ondan sonra TOFAŞ'a geldim. Yaklaşık bir yıl sahalardan uzak kaldığım süreçte TOFAŞ Spor Kulübü yöneticileriyle olsun sağlık ekibiyle olsun sürekli telefon halindeydik. Bu süreçte onların da yardımıyla sakatlığımı en iyi şekilde atlatıp sahalara döndüm." diye konuştu.

"Performans olarak kendimi her gün daha çok geliştirmeye çalışıyorum"

Basketbol Süper Ligi'nde sezona kötü başladıklarını dile getiren Tolga Geçim, ancak son birkaç haftadır iyi basketbol oynadıklarını vurguladı.

Tolga Geçim, çok sayı atan bir takım olduklarını, iyi savunma yaptıklarında tüm rakiplerini yenebileceklerini gösterdiklerini kaydederek, "Türkiye liginde play-off'a kalmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de play-in mücadelesine çıkacağız. Onu da kazanıp gruplara kalmak istiyoruz." dedi.

Birkaç pozisyonda oynayabildiğine değinen Tolga Geçim, "Saha içinde takım arkadaşlarıma pozisyon yarattığımda kendimi daha iyi hissediyorum. Hiçbir zaman çok skorer bir oyuncu olmadım ama takımı iyi yönlendirip asistler yaparak kendimi daha iyi hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TOFAŞ'ta başantrenör Orhun Ene'nin ve taraftarın desteğiyle daha başarılı olduklarını vurgulayan Tolga Geçim, şunları kaydetti:

"Orhun abinin herkesle iletişimi çok iyi. Bütün oyunculara karşı yapıcı ve sürekli destek veren bir antrenör. Daha önce oyuncu olarak geçmişi var ve oyuncu psikolojisini de çok iyi bilen bir antrenör. Bence takımımızın en büyük şansı da bu diyebilirim. Taraftarımız da bizim sahanın dışındaki gücümüz. Onlar bize destek verdiği zaman biz daha iyi basketbol oynayan bir takımız. Bursa seyircisi de basketbolu seven, her maçımıza gelen insanlar. Bizi bu zorlu süreçte hiç yalnız bırakmadılar. Bundan sonra play-off ve play-in maçları için bizi desteklemelerine ihtiyacımız var. Her zaman arkamızda olsunlar."

Tolga Geçim, daha önce A Milli Takım'da yer aldığını anımsattı.

A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk iki maçını İtalya ve İzlanda ile gelecek yıl şubat ayında yapacağını aktaran Tolga Geçim, "Şubat ayında olacak organizasyona NBA'deki oyuncuların hiçbiri gelemeyecek. Ben de bu sezon lige yeni başladım. Performans olarak kendimi her gün daha çok geliştirmeye çalışıyorum. Tekrar kadroya girip takıma yardımcı olmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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