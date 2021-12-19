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Tolgay Arslan'dan olay yaratacak sözler: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan daha büyük - Son Dakika

Tolgay Arslan'dan olay yaratacak sözler: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan daha büyük

19.12.2021 12:37

Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Tolgay Arslan, derbi öncesi yorumlarda bulundu. Tolgay Arslan, Fenerbahçe'nin camia ve kulüp olarak Beşiktaş'tan daha büyük olduğunu söyledi.

Kariyerini İtalya ekibi Udinese'de sürdüren Tolgay Arslan, derbi öncesinde Sabah'a röportaj verdi. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemde verdiği demeçlerle Siyah-Beyazlı taraftarlarla gerilim yaşayan Tolgay, yine çok konuşulacak ifadeler kullandı.

İşte Tolgay Arslan'ın açıklamaları:

"HEP BEŞİKTAŞ'I ANLATACAĞIM"

"Beşiktaş ve Fenerbahçe ikisi de çok özel kulüpler ama Beşiktaş'ta daha uzun süre oynadım ve her zaman kalbimde olacak sıkıntılı ayrılmış olsam da. Orada yaşadıklarımı 50 sene sonra da anlatacağım

"AİLE ORTAMI BEŞİKTAŞ'TA VAR"

Beşiktaş çok ayrı bir kulüp, orada oynadığım için çok gururluyum ve mutluyum. Fenerbahçe kulüp olarak ve camia olarak Beşiktaş'ın bir tık üzerinde ama Beşiktaş'taki gibi bir aile ortamı orada yok.

"KADRO OLARAK FENERBAHÇE GERİDE"

Bana göre kadro olarak Beşiktaş bir tık daha üstün ama iki takım da çok zor süreçlerden geçiyor. Bana sorarsanız Beşiktaş bu maçı alacak gibi görünüyor çünkü yeni bir hoca geldi, farklı bir hava girdi soyunma odasına.

"SÜREKLİ PEREİRA KONUŞULUYOR"

Fenerbahçe'de de sürekli hoca konuşuluyor ve bu oyuncuları da etkiliyor. Ben mental olarak Beşiktaş'ı biraz daha önde görüyorum bu anlamda ve sürekli hocanın konuşuluyor olması bence Fenerbahçe'ye büyük zarar veriyor.

"YA YOLLARI AYIR YA DA DEVAM ET"

Ya yolları ayıracaksın ya da devam edeceksin. Şu an orta yolda ilerliyorlar ve sanırım tamam mı yoksa devam mı kısmında karar veremiyorlar. Sergen hocanın ayrılığından sonra ben takımda daha pozitif bir enerji görmeye başladım o yüzden galiba bana göre Beşiktaş bir tık önde."

Tolgay Arslan'dan olay yaratacak sözler: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan daha büyük

Tolgay Arslan, Fenerbahçe, Beşiktaş, Derbi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tolgay Arslan'dan olay yaratacak sözler: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan daha büyük - Son Dakika Spor


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