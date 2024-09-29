Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi? Szymanski, bomboş kaleye akılalmaz bir gol kaçırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi? Szymanski, bomboş kaleye akılalmaz bir gol kaçırdı

Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi? Szymanski, bomboş kaleye akılalmaz bir gol kaçırdı

Fenerbahçe, Antalyaspor maçının başında çok net bir pozisyonu değerlendiremedi. Sebastian Szymanski bomboş kaleye golü atamadı. Sarı-lacivertli takım, savunmanın topu çizgiden çıkardığı bu pozisyonda gol itirazında bulunsa da VAR'la görüşen hakem Cihan Aydın, oyunu devam ettirdi.

29.09.2024 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Antalyaspor maçının 2. dakikasında Sebastian Szymanski ile müthiş bir fırsattan yararlanamadı. Polonyalı yıldızın fileleri havalandıramadığı pozisyonda topun çizgiyi geçti mi, geçmedi mi tartışmaları da yaşandı.

BOMBOŞ KALEYE KAÇIRDI

Sağ kanattan gelen ortada Antalyaspor kalecisi Kenan Piric, topu sektirdi. Antalyaspor savunmasından da seken top direkten geri döndü.Sebastian Szymanski, direkten dönen topu tamamlamak içinpozisyon aldı ve boş kaleye vurma fırsatı yakaladı ama top ayağına dolanınca vuruş yapamadı.

ÇİZGİYİ GEÇMEDİ

Antalyaspor savunması yetişmesine karşın yerdeki Szymanski, son bir hamleyle topa bir kez daha vurdu, filelere doğru giden topu Veysel Sarı çevirdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu pozisyonda topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazda bulundu. Hakem Cihan Aydın, pozisyon için VAR incelemesini bekledikten sonra oyunu devam ettirdi.

İşte o anlar;

Akıl alır gibi değil! Szymanski, bomboş kaleye golü atamadı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Akıl alır gibi değil! Szymanski, bomboş kaleye golü atamadı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Akıl alır gibi değil! Szymanski, bomboş kaleye golü atamadı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Akıl alır gibi değil! Szymanski, bomboş kaleye golü atamadı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Akıl alır gibi değil! Szymanski, bomboş kaleye golü atamadı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Sebastian Szymanski, Jose Mourinho, Cihan Aydın, Antalyaspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi? Szymanski, bomboş kaleye akılalmaz bir gol kaçırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • erhan bayram:
    Net Gol,GS olsaydı gölü vermişti ama fenere verilmiyor... 108 98 Yanıtla
    Feridun Toprak:
    neresi gol öyle bakarsan gol gibi görünür çizgiden bakacaksın 2 0
    Oruc Reis:
    cizgiden bakacaksin demis biri, nerde birader o zaman kale cizgisi kamerasi. sanki kendisi bakmis da karar vermis gibi ahkam kesiyor. bi bitmediniz ya 1 0
    Özgür Çelik:
    mal geldiniz mal gideceksiniz 1 0
    Hüseyin Avcı:
    ???? 0 0
  • Ferhat Eser:
    Hayret penaltı verilmedi vara bakıp gelişme var 27 58 Yanıtla
  • sudem meliss:
    gol veremedi 59 18 Yanıtla
  • Deutschland:
    Okan dün ağladı normaldir 51 16 Yanıtla
    Özgür Çelik:
    axnnende ağlıyor biz bisey yapiyor muyuz? 2 0
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    tüh avanta gol kaçti 21 31 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:34 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
23:23 Hizbullah’ta Nasrallah’ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi
22:54 Kabine, yarın toplanıyor Masada kritik konu başlıkları var Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var
21:55 8 gün resmen buhar olmuş Narin’in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
12:43 Muslera’dan kafa karıştıran paylaşım Herkes aynı yorumu yapıyor Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
12:30 Nasrallah’tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı Komutan Nebil Kaouk öldürüldü Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü
12:02 Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali’ne damga vurdu Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu
11:02 Tonlarca bombayla hedef alındı Nasrallah’ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı
10:59 Düğünde paralar valize sığmadı Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı Düğünde paralar valize sığmadı! Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı
10:46 Şimşek’ten vatandaşlara uyarı: ’Kredi kartı geçmiyor’ diyen işletmeleri hemen ihbar edin Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin
10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:26 Bülent Ersoy’un Ahu Tuğba’nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı Bülent Ersoy'un Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
10:00 Ronaldo, İspanya’daki oteli için iş ilanı verdi Maaş 90 bin TL’yi buluyor Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor
09:16 Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 06:04:17. #1.12#
SON DAKİKA: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi? Szymanski, bomboş kaleye akılalmaz bir gol kaçırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement