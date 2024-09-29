Fenerbahçe, Antalyaspor maçının 2. dakikasında Sebastian Szymanski ile müthiş bir fırsattan yararlanamadı. Polonyalı yıldızın fileleri havalandıramadığı pozisyonda topun çizgiyi geçti mi, geçmedi mi tartışmaları da yaşandı.
Sağ kanattan gelen ortada Antalyaspor kalecisi Kenan Piric, topu sektirdi. Antalyaspor savunmasından da seken top direkten geri döndü.Sebastian Szymanski, direkten dönen topu tamamlamak içinpozisyon aldı ve boş kaleye vurma fırsatı yakaladı ama top ayağına dolanınca vuruş yapamadı.
Antalyaspor savunması yetişmesine karşın yerdeki Szymanski, son bir hamleyle topa bir kez daha vurdu, filelere doğru giden topu Veysel Sarı çevirdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu pozisyonda topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazda bulundu. Hakem Cihan Aydın, pozisyon için VAR incelemesini bekledikten sonra oyunu devam ettirdi.
İşte o anlar;
Son Dakika › Spor › Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi? Szymanski, bomboş kaleye akılalmaz bir gol kaçırdı - Son Dakika
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