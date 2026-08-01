Toprak Razgatlıoğlu: 2026 Öğrenme Yılı

Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) BMW ile üst üste iki kez dünya şampiyonu olduktan sonra MotoGP'ye geçen milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yeni seride alışma sürecinde olduğunu belirterek, "2026 yılı benim için öğrenme yılı. Asıl hedefimiz ise 2027. Kariyerimin sonunda hem WSBK hem de MotoGP şampiyonu olarak hatırlanmak istiyorum" dedi.

WSBK'de üst üste iki kez dünya şampiyonluğu yaşayan milli sporcu, MotoGP'deki ilk sezonunda ABD Grand Prix'sinde 1, Fransa Grand Prix'sinde 3, Macaristan Grand Prix'sinde 5, Çekya Grand Prix'sinde 2 ve Almanya Grand Prix'sinde 1 puan alarak toplam 12 puan topladı. Şampiyonada 21. sırada yer alan Razgatlıoğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine MotoGP'deki ilk sezonunu değerlendirirken, beklentilerinin henüz tam anlamıyla karşılanmadığını ancak yeni projeye zaman tanınması gerektiğini söyledi.

"2026 benim için öğrenme yılı"

MotoGP'ye alışma sürecinin devam ettiğini belirten Toprak Razgatlıoğlu, "MotoGP'de şu anlık alışma sürecindeyiz, asıl ses getirme hedefimiz 2027 olacak. 2026 yılı benim için alışma yılı olacaktı. WSBK'de kazanan bir pilot olduğum için MotoGP'de 15., 13. ya da 11. bitirmek bizi gerçekten zorluyor. Beklediğimiz sonuçlar bunlar değildi daha ön sıralarda yer almayı hedefliyorduk. Ancak bu sezon öğrenme yılı ve elimizden geleni yapıyoruz. Şu an kullandığımız motosiklet istediğimiz seviyede değil. Hedefimiz ilk 5 içerisinde yer almak ama şu an bu biraz uzak görünüyor. Sezon sonuna doğru Yamaha önemli bir gelişim gösterirse bu hedefe yaklaşabiliriz. Önümüzde daha 11 yarış var, göreceğiz" dedi.

"MotoGP ile WSBK arasında büyük fark var"

İki organizasyon arasındaki teknik farklılıklara da değinen milli sporcu, "MotoGP ile WSBK arasında çok büyük farklar var. Motosikletler farklı, lastikler farklı ve bizi en çok zorlayan noktalardan biri de bu oldu. Yıllardır WSBK'de yarıştığımız için MotoGP her yönüyle bize farklı geliyor. Şu anda öğrenme aşamasındayız. Seneye kurallar biraz daha istediğimiz yönde olacak. Daha iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Burada en büyük fark motosiklet performansı. Özellikle motor düzlüklerde rakiplerimize göre yavaş kalıyor, viraj çıkışlarında da teknik eksiklerimiz var. Bunları bilerek geldik. Yamaha yeni bir proje üzerinde çalışıyor. İnşallah seneye çok daha farklı bir tablo ortaya çıkar. En büyük hedefimiz ise 2027" diye konuştu.

"Hem WSBK hem MotoGP şampiyonu olarak hatırlanmak istiyorum"

MotoGP'ye geçiş zamanlamasının doğru olduğunu düşündüğünü ifade eden Razgatlıoğlu, "Daha önceki yıllarda da MotoGP'ye gidebilirdim ama şu an gitmek daha doğru oldu ve daha fazla ses getirdi. Yeni bir projeye geldiğimiz için bu sürecin kolay olmayacağını biliyorduk. Eğer Yamaha 2027'de büyük bir çıkış yakalarsa çok farklı şeyler olabilir. Kariyerimin sonunda hem WSBK hem de MotoGP şampiyonu olarak hatırlanmak isterim. Kenan ağabey çok tecrübeli biri. Her zaman yanımızda oluyor, bize destek veriyor ve tecrübelerini aktarıyor. Zor bir dönem geçiriyoruz. 13 ya da 15. olmak bana bir şey ifade etmiyor ama bu süreçte Kenan ağabeyin desteği gerçekten çok önemli" şeklinde konuştu.

"Genç sporculara destek olmaya devam edeceğim"

Bahattin Sofuoğlu, Deniz ve Can Öncü ile birlikte antrenman yaptıklarını belirten Toprak Razgatlıoğlu, "Burada hep beraber antrenman yapıyoruz. Zayn her zaman katılamıyor ama diğer sporcularla yaptığımız çalışmalar yarış havasında geçiyor. Sadece Zayn'a değil, diğer genç sporculara da elimden geldiğince tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Onların önünde uzun yıllar var. Belki kariyerlerinde küçük de olsa katkım olur. Burada ağabey-kardeş gibiyiz. Birlikte çalışıyor, birlikte yarışıyor ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.