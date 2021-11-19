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Toprak Razgatlıoğlu 6 kez şampiyon Jonathan Rea'yi geçiş izni vermeyecek - Son Dakika

Toprak Razgatlıoğlu 6 kez şampiyon Jonathan Rea'yi geçiş izni vermeyecek

19.11.2021 10:23
Toprak Razgatlıoğlu 6 kez şampiyon Jonathan Rea'yi geçiş izni vermeyecek

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın sezonun son yarışında 6 yıldır üst üste şampiyonluk kupasını kazanan Büyük Britanyalı Jonathan Rea'ya karşı yarışacak.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın sezonun son yarışında 6 yıldır üst üste şampiyonluk kupasını kazanan Büyük Britanyalı Jonathan Rea'ya karşı yarışacak.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından 1988'den itibaren gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WorldSBK) Kawasaki fabrika takımı pilotu Jonathan Rea, 6 şampiyonluk ile en fazla bu unvanı kazanan isim oldu.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sezon 13 kez birinci olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yarın Endonezya'nın Uluslararası Mandalika Pisti'nde birincisi koşulacak sezonun son ayak yarışları öncesinde genel klasmanda en yakın rakibi Jonathan Rea'nın 30 puan önünde 531 puanla birinci sırada bulunuyor.

Yarın ve Pazar günü son iki yarışta istediği puanları toplayarak sezonu ilk sırada bitirmeyi hedefleyen milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, bunu başarması halinde Dünya Superbike Şampiyonası tarihinin ilk Türk şampiyonu olarak tarihe geçecek.

FIM tarafından 1988 yılından bu yana dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nda ABD, Fransa, İngiltere, Avustralya, İtalya, Büyük Britanya ve İspanya pilotları şampiyon oldu.

Şampiyona tarihinde en fazla şampiyonluğu Kawasaki fabrika takımının pilotu Jonathan Rea 6 kez kazanarak elde etti.

WorldSBK'da Büyük Britanyalı Jonathan Rea 6, İngiliz Carl Fogarty 4, Avustralyalı Troy Baylis 3, İtalyan Maksimum Biaggi, ABD'li Colin Edwards, Doug Polen, Fred Merkel, İngiliz James Toseland ve Avusturalyalı Troya Korseri de 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

WorldSBK'da yıllara göre şampiyonluk kazanan pilotlar şöyle:

2020

Jonathan Rea

Kawasaki

2019

Jonathan Rea

Kawasaki

2018

Jonathan Rea

Kawasaki

2017

Jonathan Rea

Kawasaki

2016

Jonathan Rea

Kawasaki

2015

Jonathan Rea

Kawasaki

2014

Sylvain Guintoli

Aprilia

2013

Tom Sykes

Kawasaki

2012

Maksimum Biaggi

Aprilia

2011

Carlos Çeka

Ducati

2010

Maksimum Biaggi

Aprilia

2009

Ben Casuslar

Yamaha

2008

Troy Baylis

Ducati

2007

James Toseland

Honda

2006

Troy Baylis

Ducati

2005

Troya Korseri

Suzuki

2004

James Toseland

Ducati

2003

Neil Hodgson

Ducati

2002

Colin Edwards

Honda

2001

Troy Baylis

Ducati

2000

Colin Edwards

Honda

1999

Carl Fogarty

Ducati

1998

Carl Fogarty

Ducati

1997

John Kocinski

Honda

1996

Troya Korseri

Ducati

1995

Carl Fogarty

Ducati

1994

Carl Fogarty

Ducati

1993

Scott Russel

Kawasaki

1992

Doug Polen

Ducati

1991

Doug Polen

Ducati

1990

Raymond Roche

Ducati

1989

Fred Merkel

Honda

1988

Fred Merkel

Honda

Dünya Superbike Şampiyonası, Toprak Razgatlıoğlu, Ducati, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Toprak Razgatlıoğlu 6 kez şampiyon Jonathan Rea'yi geçiş izni vermeyecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Toprak Razgatlıoğlu 6 kez şampiyon Jonathan Rea'yi geçiş izni vermeyecek - Son Dakika
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