Toprak Razgatlıoğlu 6 kez şampiyon Jonathan Rea'yi geçiş izni vermeyecek

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın sezonun son yarışında 6 yıldır üst üste şampiyonluk kupasını kazanan Büyük Britanyalı Jonathan Rea'ya karşı yarışacak.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından 1988'den itibaren gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WorldSBK) Kawasaki fabrika takımı pilotu Jonathan Rea, 6 şampiyonluk ile en fazla bu unvanı kazanan isim oldu.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sezon 13 kez birinci olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yarın Endonezya'nın Uluslararası Mandalika Pisti'nde birincisi koşulacak sezonun son ayak yarışları öncesinde genel klasmanda en yakın rakibi Jonathan Rea'nın 30 puan önünde 531 puanla birinci sırada bulunuyor.

Yarın ve Pazar günü son iki yarışta istediği puanları toplayarak sezonu ilk sırada bitirmeyi hedefleyen milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, bunu başarması halinde Dünya Superbike Şampiyonası tarihinin ilk Türk şampiyonu olarak tarihe geçecek.

FIM tarafından 1988 yılından bu yana dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nda ABD, Fransa, İngiltere, Avustralya, İtalya, Büyük Britanya ve İspanya pilotları şampiyon oldu.

Şampiyona tarihinde en fazla şampiyonluğu Kawasaki fabrika takımının pilotu Jonathan Rea 6 kez kazanarak elde etti.

WorldSBK'da Büyük Britanyalı Jonathan Rea 6, İngiliz Carl Fogarty 4, Avustralyalı Troy Baylis 3, İtalyan Maksimum Biaggi, ABD'li Colin Edwards, Doug Polen, Fred Merkel, İngiliz James Toseland ve Avusturalyalı Troya Korseri de 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

WorldSBK'da yıllara göre şampiyonluk kazanan pilotlar şöyle:

2020 Jonathan Rea Kawasaki 2019 Jonathan Rea Kawasaki 2018 Jonathan Rea Kawasaki 2017 Jonathan Rea Kawasaki 2016 Jonathan Rea Kawasaki 2015 Jonathan Rea Kawasaki 2014 Sylvain Guintoli Aprilia 2013 Tom Sykes Kawasaki 2012 Maksimum Biaggi Aprilia 2011 Carlos Çeka Ducati 2010 Maksimum Biaggi Aprilia 2009 Ben Casuslar Yamaha 2008 Troy Baylis Ducati 2007 James Toseland Honda 2006 Troy Baylis Ducati 2005 Troya Korseri Suzuki 2004 James Toseland Ducati 2003 Neil Hodgson Ducati 2002 Colin Edwards Honda 2001 Troy Baylis Ducati 2000 Colin Edwards Honda 1999 Carl Fogarty Ducati 1998 Carl Fogarty Ducati 1997 John Kocinski Honda 1996 Troya Korseri Ducati 1995 Carl Fogarty Ducati 1994 Carl Fogarty Ducati 1993 Scott Russel Kawasaki 1992 Doug Polen Ducati 1991 Doug Polen Ducati 1990 Raymond Roche Ducati 1989 Fred Merkel Honda 1988 Fred Merkel Honda

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