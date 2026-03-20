Toprak Razgatlıoğlu Brezilya'da Piste Çıkıyor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun ikinci yarışında Brezilya'da piste çıkacak.
Goiania şehrindeki 3,8 kilometrelik Autodromo Ayrton Senna pistinde 31 tur üzerinden gerçekleşecek yarışın sprint turu, 21 Mart Cumartesi TSİ 21.00'de başlayacak. Yarış ise 22 Mart Pazar günü TSİ 21.00'de koşulacak.
Kariyerindeki ilk MotoGP yarışına bu sezonun ilk etabı Tayland Grand Prix'inde çıkan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, mücadeleyi 17. bitirdi.
Aprilia Racing takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, 39 dakika 36.270 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak sezona galibiyetle başladı.
Prima Pramac Yamaha'nın sürücüsü Toprak, yarışı liderin 39.194 saniye gerisinde tamamladı.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Marco Bezzecchi (İtalya): 25 puan
2. Pedro Acosta (İspanya): 20
3. Raul Fernandez (İspanya): 16
4. Jorge Martin (İspanya): 13
5. Ai Ogura (Japonya): 11
