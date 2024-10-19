Toprak Razgatlıoğlu Şampiyonluğu Kutladı - Son Dakika
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Toprak Razgatlıoğlu Şampiyonluğu Kutladı

Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike şampiyonluğunu kazanarak Türkiye'ye gurur yaşattı.

19.10.2024 17:46
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FATİH ÇAKMAK - İspanya'da 2024 Dünya Superbike şampiyonluğuna ulaşan Toprak Razgatlıoğlu, " Türkiye'ye bir dünya şampiyonluğu daha kazandırdığımız için çok mutluyum ve gururluyum." dedi.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 12. ve son ayağının ilk yarışında ikinci oldu ve genel klasmanda puanını 493'e çıkararak 2. kez dünya şampiyonluğunu ilan etti.

Jerez de la Frontera kentindeki şampiyonluk kutlamasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Toprak, "Çok mutluyuz çünkü artık stresler bitti diyebiliriz. Uzun bir sezonu şampiyon kapatmak çok mutluluk verici. Türkiye'ye bir dünya şampiyonluğu daha kazandırdığımız için çok mutluyum ve gururluyum." diye konuştu.

Gelecek yıllarda da dünya şampiyonluğu istediğini vurgulayan Toprak, şunları söyledi:

"İnşallah önümüzdeki senelerde de aynı performansı sergileyerek tekrar dünya şampiyonluğu elde ederiz. Sadece bir kereyle bitmeyen bir şey, neredeyse yarışlar 8-10 ay sürüyor. Bu 10 ay içerisinde de neredeyse her yarışta başarılı olmanız gerekiyor. 2024 sezonu tamamıyla istediğimiz gibi gitti, istediğimiz başarıları elde ettik ve özellikle bir çok birincilik kazandık. Aslında kazandığımız birincilikler üst üste 13 tane birincilik toplamda 17 kez birincilik o kadar İstiklal Marşı'nı okutmak demek, bunun için gerçekten çok mutluyum. İnşallah önümüzdeki senelerde de elimizden gelenin en iyisini yaparak tekrar ülkemizi bu şekilde temsil ederiz."

Toprak, MotoGP'de yarışma düşüncesine yönelik soru üzerine de "İnşallah ilerleyen dönemlerde görürüz bakalım şu an net bir şey yok, belki 2026'da." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Toprak Razgatlıoğlu, İspanya, Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Toprak Razgatlıoğlu Şampiyonluğu Kutladı - Son Dakika

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