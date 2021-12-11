Topu bırakıp birbirlerine vurmaya başlayınca maç iptal edildi!

Ankara'da liseler arası futbol turnuvası maçında çıkan tekme ve yumruklu kavgayı hakem ve antrenörler güçlükle ayırdı. Olayda bazı sporcular hafif yaralanırken, maç iptal edildi.

BİR ANDA ORTALIK KARIŞTI

19 Mayıs Spor Tesisleri'nde amatör spor kulüplerinin maçlarının yapıldığı futbol sahasında, iki lise takımının müsabakası oynandı. Maçta futbolcular arasında başlayan gerginlik, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga nedeniyle maça ara verilirken, sahadaki ve kulübedeki diğer sporcular da kavgaya karıştı.

SPORCULAR YARALANDI

Tekme ve yumrukların da olduğu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Güçlükle ayrılan kavga sonrası maç iptal edilirken, bazı sporcular yaralandı.