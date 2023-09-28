Ömer Erdoğan'a 1 maçtan men ve para cezası verildi - Son Dakika

Ömer Erdoğan'a 1 maçtan men ve para cezası verildi

Ömer Erdoğan\'a 1 maçtan men ve para cezası verildi
Son Güncelleme: 28.09.2023 19:19

Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fenerbahçe ile oynanan maçta rakip oyuncuya topu vermeyerek sportmenliğe aykırı hareket ettiği gerekçesiyle PFDK'dan 1 maç men ve 39 bin lira para cezası aldı.

PFDK, Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'a, Fenerbahçe maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 39 bin lira para cezası verdi.

1 MAÇTAN MEN EDİLDİ

TFF'den yapılan açılamada, Ömer Erdoğan'a, Fenerbahçe maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 39 bin lira para cezası, veridi.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı maçta taç atışını kullanmak isteyen Becao'dan topu saklamak isteyen Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüştü.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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SON DAKİKA: Ömer Erdoğan'a 1 maçtan men ve para cezası verildi - Son Dakika
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