Ömer Erdoğan\'a 1 maçtan men ve para cezası verildi

PFDK, Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'a, Fenerbahçe maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 39 bin lira para cezası verdi.

1 MAÇTAN MEN EDİLDİ

TFF'den yapılan açılamada, Ömer Erdoğan'a, Fenerbahçe maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 39 bin lira para cezası, veridi.