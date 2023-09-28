Ömer Erdoğan\'a 1 maçtan men ve para cezası verildi

PFDK, Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'a, Fenerbahçe maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 39 bin lira para cezası verdi.
TFF'den yapılan açılamada, Ömer Erdoğan'a, Fenerbahçe maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 39 bin lira para cezası, veridi.
Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı maçta taç atışını kullanmak isteyen Becao'dan topu saklamak isteyen Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüştü.
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