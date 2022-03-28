Torku şampiyonlukları topladı - Son Dakika

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası 3'üncü Etap Puanlı Yol Yarışı 25- 27 Mart 2022 tarihlerinde Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleşti. Yarışlarda kıyasıya mücadele eden Torku Şekersporlu pedallar büyük bir başarıya imza attı.

Kıran kırana geçen yarışta pedal çeviren Torku Şekerspor sporcularından, Ramazan Yılmaz, Genç Erkek Yol Yarışı ve Kriteryum Yarışında altın, Funda Taşkın, Genç Kadınlar Yol Yarışı ve Kriteryum Yarışında altın, Almina Bahar, Genç Kadınlar Yol Yarışında gümüş, Fatma Nur Doğan, Genç Kadınlar Kriteryum Yarışında gümüş, Emine Adanalı, Yıldız Kadınlar Yol Yarışı ve Kriteryum Yarışında gümüş, Sude Nur Satıcı, Yıldız Kadınlar Yol Yarışında bronz, Rabia Şimşir, Yıldız Kadınlar Kriteryum Yarışında bronz madalyanın sahibi oldu. Ayrıca Torkulu pedallar, Genç Erkekler, Genç Kadınlar ve Yıldız Kadınlar Türkiye klasmanlarında takım halinde birinci olarak altın kupa kazandı.

Torku Şekerspor Kulübü Bisiklet Takımının başarısından gurur duyduklarını ifade eden PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "Genç ve başarılı bir takım oluşturduk, önümüzdeki süreçte de Konya Şeker olarak Bisiklet Sporunu desteklemeye devam edeceğiz. Torku formalarımızı yarışlarda başarılı görmek bizler için büyük onur. Bize bu onuru yaşatan kulübümüzde görev yapan teknik ekibi ve sporcularını kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KONYA