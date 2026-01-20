Torreira'dan ayrılık iddialarına yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Torreira'dan ayrılık iddialarına yanıt

Haberin Videosunu İzleyin
Torreira\'dan ayrılık iddialarına yanıt
20.01.2026 13:13  Güncelleme: 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Torreira\'dan ayrılık iddialarına yanıt
Haber Videosu

Galatasaray'ın yıldızı Torreira, ayrılık iddialarına basın toplantısında yanıt verdi. Kendi geleceği ve takımın durumu hakkında konuşan Torreira, ''Ben bir şey söylemediğim sürece buradayım'' dedi. Babasının sağlık sorunları yaşadığını belirten oyuncu, ailesinin durumunun kendisini etkilediğini de belirtti. Galatasaray'ın her şeyden önce geldiğini vurgulayan Torreira, ''Hiçbir oyuncu Galatasaray'ın önünde değildir. Benim için en önemlisi Galatasaray ama önceliğim her zaman ailem olacak'' dedi.

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, son dönemde gündeme gelen ayrılık iddialarına basın toplantısında açıklık getirdi. Tecrübeli futbolcu, hem takımın içinde bulunduğu süreci hem de kendi geleceğini net ifadelerle değerlendirdi.

"ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ AMA BİRLİK OLMALIYIZ"

Lucas Torreira, yarın oynanacak maçın önemine dikkat çekerek, "Zor denebilecek bir dönemden geçiyoruz. Puana ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Taraftarlarımıza sakin olmamız gerektiğini söylüyorum. Her zamankinden daha fazla birlikte olmamız gerekiyor. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonuyuz. Ligde liderliğimizi sürdürüyoruz, kupada yolumuza devam ediyoruz. Yarın da çok önemli bir maç oynayacağız" dedi.

"İLK HEDEFİMİZ AVRUPA'DA İLK 24"

Avrupa hedeflerine de değinen Torreira, "Bizim gibi kulüpler için Avrupa çok önemli. İlk hedefimiz ilk 24 içinde yer almak. Yarın alacağımız pozitif bir sonuçla bunu başarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BEN BİR ŞEY SÖYLEMEDİĞİM SÜRECE BURADAYIM"

Ayrılık iddialarına net bir yanıt veren Uruguaylı oyuncu, "Son zamanlarda benim geleceğim çok konuşuldu. Ben her zaman gerçeklerle ve kalbimden konuşurum. Geldiğim ilk günden beri bu formaya kendimi verdim. Bir şey söylemediğim sürece buradayım. Buradan gideceksem bunu benden duyarsınız" diye konuştu.

"AİLEM ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR"

Torreira, babasının sağlık sorunları yaşadığını belirterek bu durumun kendisini etkilediğini de dile getirdi. "Babam sağlık olarak iyi bir dönemden geçmiyor. Ailenizden uzakta olduğunuzda bunları yönetmek çok zor. Bana destek olan hocama, takım arkadaşlarıma, taraftarlarımıza ve Türkiye'deki herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"GALATASARAY BENİM İÇİN HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR"

Galatasaray'a olan bağlılığını vurgulayan Torreira, "Galatasaray'da oynamaktan çok mutluyum. 3.5 yıldır burada çok keyif aldım, birçok kupa kazandım. Bu takıma aşığım. Hiçbir oyuncu Galatasaray'ın önünde değildir. Benim için en önemlisi Galatasaray ama önceliğim her zaman ailem olacak" ifadelerini kullandı.

Lucas Torreira, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Torreira'dan ayrılık iddialarına yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    Adamın babası rahatsız ne yapsın yakın olmak istiyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek
Real Madrid’i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
Işın Karaca photoshoplu pozları takipçilerini ikiye böldü Işın Karaca photoshoplu pozları takipçilerini ikiye böldü

13:20
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan’a sürpriz ziyaret
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret
12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:49
İslam Memiş’ten gram altın için çılgın tahmin
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin
12:36
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:44
İstanbul Havalimanı’nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 13:47:13. #7.11#
SON DAKİKA: Torreira'dan ayrılık iddialarına yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.