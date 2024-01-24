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TÖSEV Başkanı Ömer Osman Yanık, Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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TÖSEV Başkanı Ömer Osman Yanık, Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı'nı ziyaret etti

TÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Osman Yanık, Antalya'da düzenlenecek Trisome Oyunları'na hazırlanan Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı'nı ziyaret ederek, sporculara başarılar diledi. Yanık, milli sporculara TÖSEV tarafından hazırlanan eşofmanları hediye etti.

TÖSEV Başkanı Ömer Osman Yanık, Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı\'nı ziyaret etti
24.01.2024 - 19:05,
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TÖSEV (Türkiye Özel Sporcular Eğitim, Yardım ve Spor Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Osman Yanık, Antalya'da düzenlenecek Trisome Oyunları'na hazırlanan Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı'nı ziyaret ederek, sporculara başarılar diledi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSFED) yapılan açıklamaya göre 19-26 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacak Trisome Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek Down Sendromlu Basketbol Milli Takımı, hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.

Başantrenör Ufuk Bulut yönetiminde Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde çalışmalarını sürdüren milli takımda, antrenörler Osman Yiğenoğlu, Kamile Taş, Kevser Çelik ile sporcular, Caner Ekin, Egehan Sınav, Hüseyin Elmasoğlu, Zinar Altuntaş, Onur Kurtulmuş, Eren Yılmaz, Yunus Emre Karadal, Emre Bolluk, Hasan Gökhan Kotan ve Gökhan Yusuf Işık yer alıyor.

TÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Osman Yanık beraberinde TÖSSFED Asbaşkanı Ensar Kurt ile Down Sendromlu??????? Basketbol Milli Takım kampını ziyaret ederek, milli sporculara başarılar diledi ve TÖSEV tarafından hazırlanan eşofmanları hediye etti.

Kaynak: AA
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