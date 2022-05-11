"TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin ilk grup elemeleri başladı - Son Dakika
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"TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin ilk grup elemeleri başladı

11.05.2022 11:48
"TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin ilk grup elemeleri başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED), otomobil sporlarına yeni yetenekler kazandırmayı hedefleyen "TOSFED Yıldızını Arıyor" sosyal sorumluluk projesi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl verilen aranın ardından 4. kez start aldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED), otomobil sporlarına yeni yetenekler kazandırmayı hedefleyen "TOSFED Yıldızını Arıyor" sosyal sorumluluk projesi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl verilen aranın ardından 4. kez start aldı.

Körfez Yarış Pisti'nde 13 Mayıs'a kadar devam edecek birinci grup elemelerde, ehliyet sahibi 28 yaş ve altı sporcular mücadele edecek. Elemelerde 10'u kadın olmak üzere toplam 241 aday başarı kovalayacak.

Katılımcılar, yarış otomobilleri kullanarak zamana karşı performans sergileyecek. Eğitimler ve final elemeleri sonunda en hızlı 10 erkek ve 4 kadın sürücü, 3 yarışlık "TOSFED Yıldızını Arıyor" serisinde yarışma imkanı bulacak.

Projede, ikinci grup elemeleri ise 30-31 Ağustos ve 1-2 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TOSFED Yıldızını Arıyor projesinin ilk grup elemeleri başladı
TOSFED Yıldızını Arıyor projesinin ilk grup elemeleri başladı
TOSFED Yıldızını Arıyor projesinin ilk grup elemeleri başladı
TOSFED Yıldızını Arıyor projesinin ilk grup elemeleri başladı
TOSFED Yıldızını Arıyor projesinin ilk grup elemeleri başladı

YORUMLAR
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Otomobil, Türkiye, Körfez, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'TOSFED Yıldızını Arıyor' projesinin ilk grup elemeleri başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin ilk grup elemeleri başladı - Son Dakika
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