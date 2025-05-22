Tottenham 41 Yıl Sonra Avrupa'da Şampiyon - Son Dakika
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Tottenham 41 Yıl Sonra Avrupa'da Şampiyon

Tottenham 41 Yıl Sonra Avrupa\'da Şampiyon
22.05.2025 00:39
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Tottenham, UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı 1-0 yenerek 41 yıl aradan sonra kupayı kazandı.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham, Manchester United'ı 1-0 mağlup ederek 41 yıl sonra Avrupa'da kupa zaferi yaşadı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde finalde iki İngiliz ekibi Tottenham ile Manchester United karşı karşıya geldi. İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer düdük çaldı. Felix Zwayer'in yardımcılıklarını ise Robert Kempter ile Christian Dietz yaptı.

Karşılaşmaya Tottenham; Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, Sarr, Bissouma, Bentancur, Johnson, Solanke ve Richarlison ilk 11'iyle çıktı. Manchester United ise; Onana, Yoro, Maguire, Shaw, Mazraoui, Casemiro, Bruno Fernandes, Dorgu, Diallo, Hojlund ve Mount ile sahada yer aldı.

Mücadeleye her iki takımda dengeli bir oyunla başladı. İlk yarıda Manchester United, Tottenham'a göre daha fazla topla oynayan taraf olurken, oyunda tempo neredeyse hiç düşmedi. İlk yarının sonlarına doğru girilirken Tottenham, 42'nci dakikada golü buldu. Sarr'ın soldan kale sahası içine gönderdiği topa Johnson ile birlikte Shaw hareketlendi. Shaw'dan seken top kaleye yönelerek Onana'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Tottenham'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya her iki takımda aynı kadrolarla devam etti. Manchester United, ilk yarıdaki topla oyununa ikinci yarıda da devam etti. Tottenham ise skorun verdiği avantajla daha temkinli bir oyun ortaya koydu. 68'inci dakikada Manchester United beraberlik golüne çok yaklaştı. Orta alanın biraz önünde Bruno Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta içeri gönderdiği topu Vicario elinden sektirdi. Seken topa ceza sahası içerisinde Hojlund kafayla vurdu ve kaleye doğru yönelen meşin yuvarlağı savunmada Van de Ven son anda uzaklaştırdı. Üst üste ataklar üreten Manchester United, 74'üncü dakikada bu kez soldan ceza sahasına giren Garnacho'nun sert şutuyla etkili geldi fakat yine Vicario hata yapmadı. Oyunun hakimi olan Manchester United etkisini arttırsa da pozisyonları tamamlama noktasında sorun yaşadı. Maçın son bölümlerine doğru girilirken Manchester United, 90+7'nci dakikada ceza sahası içinde Shaw'un kafasıyla etkili geldi fakat Vicario geçit vermedi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Tottenham sahadan 1-0 galip ayrılarak UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu.

Öte yandan Manchester United forması giyen milli file bekçi Altay Bayındır mücadelede süre almadı.

TOTTENHAM 41 YIL SONRA AVRUPA'DA KUPA KAZANDI

Manchester United'ı tek golle geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa uzanan Tottenham, bu kupayı 41 yıl aranın ardından 3'üncü kez müzesine götürmüş oldu. Londra ekibi, daha önce eski adıyla UEFA Kupası'nda 1972 ve 1984 yılında kupa sevinci yaşamıştı.

Aynı zamanda Tottenham son kupasını 2007-2008 sezonunda İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea'yi mağlup ederek almıştı. Londra ekibi, UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı devirerek 17 yıl sonra kupa sevinci yaşamış oldu.

LONDRA EKİBİ GELECEK SEZON DEVLER LİGİ'NDE

Tottenham, bu şampiyonlukla gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de oynama hakkı elde etti. Londra ekibi, son olarak 2022-2023 sezonunda Devler Ligi'nde yer almıştı. D Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turuna kalan Tottenham, Milan'a elenerek turnuvaya veda etmişti.

Kaynak: DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester United, Tottenham, Londra, Son Dakika

Son Dakika Spor Tottenham 41 Yıl Sonra Avrupa'da Şampiyon - Son Dakika

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