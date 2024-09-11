Tour of İstanbul Bisiklet Turu 12-15 Eylül'de Başlıyor - Son Dakika
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Spor

Tour of İstanbul Bisiklet Turu 12-15 Eylül'de Başlıyor

Tour of İstanbul Bisiklet Turu 12-15 Eylül\'de Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Tour of İstanbul, 12-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. 15 ülkeden 22 takımın katılacağı etkinlikte, dünya takımlarından Astana da yer alacak. Ayrıca, vatandaşlar da final gününde düzenlenecek Tarihi Yarımada Bisiklet Turu'na katılabilecek.

11.09.2024 12:47  Güncelleme: 12:54
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği ve dünyanın etaplı tek uluslararası şehir bisiklet turu Tour of İstanbul, 12-15 Eylül tarihlerinde organize edilecek.

2023'te başlayan ve ilk organizasyonun hemen ardından 2.2'den 2.1 kategorisine yükselmeyi başaran Tour of İstanbul, bu yıl 12-15 Eylül tarihleri arasında yapılacak. 15 ülkeden 22 takımla gerçekleşecek tura, kategori yükseldiği için ilk kez bir World Team de (Dünya Takımı) katılacak. Bu takım, dünyanın en önemli turu olan Fransa Bisiklet Turu katılımcılarından Astana olacak. Turda World Team olmaya aday 5 ProTeam de yarışacak. Turun diğer ekiplerinin 15'i Continental Team (Kıta Takımı) ve 1'i de National Team (Ulusal Takım) olacak. Yeni kurulan bisiklet takımı İstanbul Büyükşehir Belediye Spor ilk kez boy gösterecek.

Şampiyon pedallar heyecanı katlayacak

Tour of İstanbul'da 154 bisikletçi pedal çevirecek. Bu isimler arasında en çok dikkat çekenler ilk senenin şampiyonu Gustav Wang ve ikincisi Gianni Marchand olacak. 2024 Türkiye Turu İkincisi Merhawi Kudus, Paris-Nice yarışında etap kazanan Mathieu Burgaudeau ve Manuele Tarozzi de İstanbul'da klasman için kıyasıya mücadele edecek. İstanbul'da yarış kazanmayı çok seven Timothy Dupont, Milan Menten ve Luca Colnaghi gibi sprinterler de Tour of İstanbul'da olacak.

Vatandaşlar da bisiklet binecek

Tour of İstanbul'un final gününde vatandaşların katılacağı Tarihi Yarımada Bisiklet Turu yapılacak. Tour of İstanbul'un 15 Eylül'deki final etabından önce yapılacak etkinliğe 16 yaş ve üzerindeki bisiklet severler katılabilecek. 5. Tarihi Yarımada Bisiklet Turu, saat 09.00'da Yenikapı'dan başlayacak. Balat'tan dönüş alacak olan tur 10.30'da yine Yenikapı'da sona erecek.

Yapılacak etkinlikte toplam 32 bin 400 Euro ödül dağıtılacak.

Tour of İstanbul etapları ve yarış takvimi şu şekilde:

1. Etap

Çatalca-Çatalca

Mesafe: 164,2 Km

Tarih: 12 Eylül 2024

Başlama Saati: 10.30

Yaklaşık Bitiş Saati: 14.39

2. Etap

Şile-Şile

Mesafe: 137,8 Km

Tarih: 13 Eylül 2024

Başlama Saati: 11.00

Yaklaşık Bitiş Saati: 14.43

3. Etap

Beykoz-Polonezköy

Mesafe: 118,3 Km

Tarih: 14 Eylül 2024

Başlama Saati: 11.00

Yaklaşık Bitiş Tarihi: 14.02

4. Etap

Yenikapı-Yenikapı

Mesafe: 86,1 Km

Tarih: 15 Eylül 2024

Başlama Saati: 11.00

Yaklaşık Bitiş Saati: 12.57

Tour of İstanbul'da yarışacak takımlar şu şekilde:

Astana QAZAQSTAN TEAM (Kazakistan)

Lotto Dstny (Belçika)

Totalenergies (Fransa)

VF Group-Bardiani CSF-Faizane (İtalya)

Corratec Vini Fantini (İtalya)

Team Novo Nordisk (ABD)

Terengganu Cyling Team (Malezya)

Mazowsze Serce Polski (Polonya)

Airtrox-Carl Ras (Danimarka)

Adria Mobil (Slovenya)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Türkiye)

Spor Toto Cycling Team (Türkiye)

Tarteletto Isorex (Belçika)

Bike Aid (Almanya)

Team Vorarlberg (Avusturya)

Vino Sko Team (Kazakistan)

Voster Ats Team (Polonya)

Universe Cycling Team (Hollanda)

Illes Balears Arabay Cycling (İspanya)

Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye)

Team Storck Metropol Cycling (Almanya)

Bulgarian National Team (Bulgaristan) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tour of İstanbul Bisiklet Turu 12-15 Eylül'de Başlıyor - Son Dakika

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