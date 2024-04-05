Tour of Mersin Bisiklet Turu'nun İkinci Etabı Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Tour of Mersin Bisiklet Turu'nun İkinci Etabı Tamamlandı

Tour of Mersin Bisiklet Turu\'nun İkinci Etabı Tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun ikinci etabı Gülnar ilçesinde başlayıp Mezitli ilçesinde sona erdi. İkinci etapta sporcular 154 kilometrelik bir parkuru tamamladı. Organizasyonun pandemi nedeniyle son kez 2019 yılında yapıldığı belirtildi.

05.04.2024 20:09  Güncelleme: 20:22
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Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun ikinci etabı tamamlandı. Gülnar ilçesindeki Hükümet Konağı önünden start alan ikinci etap, Mezitli ilçesindeki Soli Pompeipolis Antik Kenti önünde son buldu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun ikinci etabı, heyecanlı anlara sahne oldu. İlk gün Anamur ilçesine bağlı Anemurium Antik Kenti'nde start alan Tour of Mersin, ikinci etap olarak belirlenen Gülnar Hükümet Konağı önünden start alarak Mezitli Soli Pompeipolis Antik Kenti önüne kadar devam etti. İlk gün antik kent önünde başlayan mücadelenin ikinci etabı antik kent önünde sona erdi.

İkinci etabın startının verilmesinin ardından açıklama yapa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, "Sporcular yaklaşık 154 kilometrelik en uzun etabı koşacaklar. 30 ülkeden 25 takım ve 171 sporcu var" dedi.

Organizasyonun pandemi nedeniyle en son 2019 yılında yapıldığına dikkat çeken Tok, "O zaman katılım 71 kişiydi. Şu anda 171 kişi. Demek ki artık Mersin turnuvaları önemseniyor. Bundan sonra turnuvaları daha da iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Sporcular, ilk etabın ardından aldığımız geri dönüşlerde organizasyonu çok beğendiklerini söylediler. Bu da bizim memnun eden bir konu. Bundan sonra daha iyisini yapacağız" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tour of Mersin Bisiklet Turu'nun İkinci Etabı Tamamlandı - Son Dakika

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