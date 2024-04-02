Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu 6. kez düzenlenecek

Mersin Büyükşehir Belediyesince 6. kez organize edilecek Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu, 4-7 Nisan'da gerçekleştirilecek.
Belediyenin açıklamasına göre, Uluslararası Bisiklet Birliğinin yarışma takviminde yer alan tur, "Anamur-Gülnar", "Gülnar-Mersin", "Tarsus-Mersin" ve "Mersin merkez" etaplarından oluşacak.
Anamur Anemurium Antik Kenti'nde 4 Nisan'da startı verilecek organizasyona; Türkiye, Fransa, Almanya, Japonya, Çin, Hollanda, Belçika, Azerbaycan, İsviçre ve İspanya'nın da yer aldığı 30 ülkeden 171 sporcu katılacak.
Sporcuların 518,4 kilometre pedal çevireceği tur, 7 Nisan'da Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda sona erecek.
Organizasyonda dereceye giren sporculara toplam 19 bin 30 avro ödül verilecek.
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Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Ahlatcı Çorum FK puanını 48'e çıkardı ve Ankara Keçiörengücü ise 32 puanda kaldı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilkokul ve ortaokullar arasında gerçekleştirilen futbol turnuvasının kazananları belli oldu. Sığırtmaçlı İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu şampiyon oldu.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında Spor Toto, deplasmanda Rize Belediyespor'u 31-29 mağlup etti. Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk takım 13-11 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Spor Toto, karşılaşmadan 31-29 galip ayrıldı.
Amerikalı golfçü, golf oynamak için geldiği sahada bir vaşağın tavşanı yemesini videoya alarak sosyal medyada paylaştı. Şaşırtıcı anlar golfçülerin beklemeyeceği türden bir olaydı ve hayranlar olay hakkında sosyal medyada yorumlar yaparken golfe devam etmeleri oldukça zor olmuştu.
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yaşayan otizmli 17 yaşındaki Yusuf Yavaş, atletizmde milli takım forması giyebilmek için çalışıyor. Otizm tanısı 2,5 yaşında konan Yavaş, annesi Arzu Yavaş'ın yönlendirmesiyle 3 yıl önce koşuyla ilgilenmeye başladı. Çeşitli illerde düzenlenen organizasyonlarda 1500 metre koşuda dereceler elde eden Yavaş, annesinin desteğiyle antrenmanlarını sürdürüyor. Haftada 4 gün antrenman yapıyor. Oğlunun en büyük destekçisi olan Arzu Yavaş, oğlunun yeteneğini keşfetmek için çeşitli eğitimler aldırdığını söyledi. Yusuf, haftada 4 gün Nazilli Şehir Stadyumu'nda antrenman yapıyor.
Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Pınarhisar Atatürk Ortaokulu Floor Curling takımını makamında kabul etti. Çanakcıoğlu, takımı tebrik ederek sporcuların başarılarıyla gurur duyduğunu belirtti. Ayrıca, sporun gelişmesi ve başarının artması için desteklerini sürdüreceklerini kaydetti. Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan da hazır bulundu. Öte yandan, Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir de öğrenci buluşmaları etkinliği kapsamında Vize Namık Kemal Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi ve öğretmenlerin isteklerini dinledi.
Trendyol 1. Lig'de yarın Kocaelispor'a konuk olacak Göztepe, Adnan Süvari Tesisleri'nde tamamladığı hazırlıkların ardından maça hazır. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda pas ve taktik çalışmaları gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, İstanbul'a havayoluyla gidecek ve karayoluyla Kocaeli'ye geçecek. Kocaelispor-Göztepe maçında hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.
Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 9 bin 937 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 34 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve 46 kişi yaralandı. Denetimlerde alkollü araç kullanmak, modifiyeli araç kullanmak, hatalı şerit değiştirmek, kırmızı ışık ihlali yapmak gibi birçok kural ihlali tespit edildi ve cezai işlem uygulandı. Toplamda 9 bin 937 araç kontrol edilirken, 632 araç sürücüsüne işlem yapıldı, 11 araç trafikten men edildi ve 13 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.
Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Fenerbahçe maçının ardından 347 sosyal medya kullanıcısı ve 5 spor yorumcusu hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
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