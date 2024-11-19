Trabzon, 15. Paten Futbolu Dünya Kupası\'na Ev Sahipliği Yapacak

Spor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, bir uluslararası organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. 15. Paten Futbolu Dünya Kupası, 21-26 Kasım tarihleri arasında Türkiye'de ilk kez Trabzon'da gerçekleştirilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Trabzon Valiliği, Dünya Paten Futbolu Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle uluslararası spor organizasyonuna imza atılıyor. 21-26 Kasım tarihleri arasında Türkiye'de ilk kez Trabzon'da düzenlenecek 15. Paten Futbolu Dünya Kupası'na çok sayıda ülkeden yaklaşık 400 sporcu katılacak. 21 Kasım Perşembe günü saat 13.00'te Hayri Gür Spor Salonu'nda başlayacak turnuvayı sporseverler ücretsiz izleyebilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Paten Futbolu Dünya Kupası ile ilgili yaptığı bilgilendirmede, önemli bir organizasyonun arifesinde olduklarını belirterek "Futbolun beşiği olan şehrimizde, futbolun her türünün oynanabilmesi bakımından dünya kupasını tertip edecek olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Şampiyona kapsamında sporcularımızı şehrimizde misafir edeceğiz. Amacımız, sporseverleri sporun tüm branşları ile buluşturmak. Altı gün süreyle heyecanlı maçlara sahne olacağına inandığımız turnuvaya tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünya Paten Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Salman Pour ise Türkiye'de ilk organizasyonlarını spor şehri Trabzon'da gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirterek "Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ilk günden itibaren misafirperverliklerini gösterdiler. Bu organizasyonun hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başta olmak üzere emeği gelen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - TRABZON