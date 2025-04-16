Trabzon Ampute Uluslararası Ligi Türkiye Şampiyonası\'na Ev Sahipliği Yapmaya Hazır

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'da düzenlenecek Ampute Uluslararası Ligi Türkiye Şampiyonası öncesinde şehre gelen uluslararası heyeti ağırladı. Başkan Genç, Trabzon'un spor altyapısı ve vizyonuyla bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 11-15 Eylül tarihlerinde Trabzon'da yapılması planlanan Ampute Uluslararası Ligi Türkiye Şampiyonası öncesinde Dünya Ampute Futbol Federasyonu Başkanı Mateusz Widlak, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Bogusaia Sumolerk, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Ercan Altun ve İzzet Soyda Bircan ile Ampute Milli Takımlar Sportif Direktörü Faruk Kuduban'ı makamında ağırladı. Trabzon'un spor kültürüne vurgu yaparak engelli bireylerin sporla buluşmasının önemine dikkat çeken Başkan Genç, "7 yıldır Trabzon'da bir ampute futbol takımımız var. Bu bizim için son derece kıymetli. Trabzon zaten bir futbol şehri. Belediye olarak dezavantajlı grupların spora katılımını çok önemsiyoruz. Bu nedenle ampute futbol takımımızı kurduk. İşitme engelliler futbol takımımız da Ortahisar Belediyesi'nde faaliyet göstermekteydi. Ayrıca bireysel sporcularda da ciddi başarılarımız var" dedi.

" Dünya Şampiyonası'nı Trabzon'da yapmak arzusundayız"

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ampute futbol takımımız klasmanda oldukça iyi durumda. Şimdi daha büyük bir adım atmak istiyoruz. Dünya Ampute Futbol Şampiyonası'nı Trabzon'da düzenlemek arzusundayız. Şehrimizin buna hem altyapısı hem de ruhu hazır. Trabzon, olimpik düzeyde pek çok branşta altyapıya sahip. Sporcuların birçok ülkeden şehrimize gelmesiyle birlikte bu organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Türkiye'nin ikinci kez ev sahipliği yapacağı bu önemli turnuvanın Trabzon'da olması bizleri çok mutlu eder."

Widlak: "Trabzon'un atmosferine hayran kaldık"

Dünya Ampute Futbol Federasyonu Başkanı Mateusz Widlak da Trabzon'un atmosferine hayran kaldıklarını belirterek, "Şampiyonanın Trabzon'a alınmasının en büyük sebebi, şehrin sunduğu sinerji. Kendimizi adeta memleketimizde gibi hissediyoruz burada. Uluslar liginde örnek olmayı hedefliyoruz. Şu an ligde 4 ülke yer alıyor. Ayrıca birkaç yıl önce Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonluğu kutlamaları tüm dünyada ses getirdi. Bu yüzden Türkiye Şampiyonası'nın finalini ya da açılışını Trabzonspor'un stadında yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON