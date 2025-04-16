Trabzon Ampute Uluslararası Ligi Türkiye Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapmaya Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzon Ampute Uluslararası Ligi Türkiye Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapmaya Hazır

Trabzon Ampute Uluslararası Ligi Türkiye Şampiyonası\'na Ev Sahipliği Yapmaya Hazır

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ampute Uluslararası Ligi Türkiye Şampiyonası öncesinde uluslararası heyeti ağırlayarak Trabzon'un spor altyapısı ve vizyonunu tanıttı. Genç, Trabzon'un engelli sporlarına katkı sağlamak için ampute futbol takımının önemine vurgu yaptı ve dünya şampiyonasını Trabzon'da düzenlemek istediklerini belirtti.

16.04.2025 17:32  Güncelleme: 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'da düzenlenecek Ampute Uluslararası Ligi Türkiye Şampiyonası öncesinde şehre gelen uluslararası heyeti ağırladı. Başkan Genç, Trabzon'un spor altyapısı ve vizyonuyla bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 11-15 Eylül tarihlerinde Trabzon'da yapılması planlanan Ampute Uluslararası Ligi Türkiye Şampiyonası öncesinde Dünya Ampute Futbol Federasyonu Başkanı Mateusz Widlak, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Bogusaia Sumolerk, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Ercan Altun ve İzzet Soyda Bircan ile Ampute Milli Takımlar Sportif Direktörü Faruk Kuduban'ı makamında ağırladı. Trabzon'un spor kültürüne vurgu yaparak engelli bireylerin sporla buluşmasının önemine dikkat çeken Başkan Genç, "7 yıldır Trabzon'da bir ampute futbol takımımız var. Bu bizim için son derece kıymetli. Trabzon zaten bir futbol şehri. Belediye olarak dezavantajlı grupların spora katılımını çok önemsiyoruz. Bu nedenle ampute futbol takımımızı kurduk. İşitme engelliler futbol takımımız da Ortahisar Belediyesi'nde faaliyet göstermekteydi. Ayrıca bireysel sporcularda da ciddi başarılarımız var" dedi.

" Dünya Şampiyonası'nı Trabzon'da yapmak arzusundayız"

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ampute futbol takımımız klasmanda oldukça iyi durumda. Şimdi daha büyük bir adım atmak istiyoruz. Dünya Ampute Futbol Şampiyonası'nı Trabzon'da düzenlemek arzusundayız. Şehrimizin buna hem altyapısı hem de ruhu hazır. Trabzon, olimpik düzeyde pek çok branşta altyapıya sahip. Sporcuların birçok ülkeden şehrimize gelmesiyle birlikte bu organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Türkiye'nin ikinci kez ev sahipliği yapacağı bu önemli turnuvanın Trabzon'da olması bizleri çok mutlu eder."

Widlak: "Trabzon'un atmosferine hayran kaldık"

Dünya Ampute Futbol Federasyonu Başkanı Mateusz Widlak da Trabzon'un atmosferine hayran kaldıklarını belirterek, "Şampiyonanın Trabzon'a alınmasının en büyük sebebi, şehrin sunduğu sinerji. Kendimizi adeta memleketimizde gibi hissediyoruz burada. Uluslar liginde örnek olmayı hedefliyoruz. Şu an ligde 4 ülke yer alıyor. Ayrıca birkaç yıl önce Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonluğu kutlamaları tüm dünyada ses getirdi. Bu yüzden Türkiye Şampiyonası'nın finalini ya da açılışını Trabzonspor'un stadında yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Ahmet Metin Genç, Yerel Haberler, Belediye, trabzon, Türkiye, Futbol, Yaşam, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzon Ampute Uluslararası Ligi Türkiye Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapmaya Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor
CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi

21:07 CHP’li Kemalpaşa Belediyesi’ne ’Gülşen konseri’ operasyonu: 5 gözaltı CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne 'Gülşen konseri' operasyonu: 5 gözaltı
20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
10:00 Son şampiyon fena dağıldı Arda Güler’in ekrana gelen görüntüsüne tepki yağıyor Son şampiyon fena dağıldı! Arda Güler'in ekrana gelen görüntüsüne tepki yağıyor
09:48 Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi
09:43 Arsenal Real Madrid’i sahasında da yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan son takımlar Arsenal Real Madrid'i sahasında da yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan son takımlar
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 23:15:08. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzon Ampute Uluslararası Ligi Türkiye Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapmaya Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement