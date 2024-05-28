Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sporcuları Madalyalarla Dönüyor - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sporcuları Madalyalarla Dönüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sporcuları Madalyalarla Dönüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi sporcuları Judo Şampiyonası'nda Burak Demirakın Türkiye 3.'sü olurken, Avrupa Multi Oyunları'nda 4 sporcu madalya kazandı.

28.05.2024 11:10  Güncelleme: 11:12
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi sporcuları Judo Şampiyonası'nda Burak Demirakın Türkiye 3.'sü olurken, Avrupa Multi Oyunları'nda 4 sporcu madalya kazandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi sporcuları çeşitli branşlarda madalyaları toplamaya devam ediyor. Türkiye genelinde Uşak'ta düzenlenen, 1430 sporcunun katıldığı Spor Toto Minikler Judo Şampiyonası'nda 55 kilogram kategorisinde mücadele veren Büyükşehir Belediyesi sporcularından Burak Demirakın Türkiye 3.'sü oldu. Elde ettiği başarılı sonuçla Demirakın, 28-29 Haziran 2024 tarihinde Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapılacak olan Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Ankara'da düzenlenen 37 ülkeden 1491 sporcunun katıldığı Avrupa Multi Oyunları'nda ise Büyükşehir Belediyesi sporcuları Arif Efe Köse ve Hatice Kolçak Taekwondo Gençler Kategorisinde üçüncü olarak başarı kürsüsüne çıktılar. 44 kilogramda mücadele eden Mümüne Nur Göz birinci olurken Nursena İskender ise müsabakaları üçüncü olarak tamamladı.

Trabzon'dan çok önemli sporcular yetiştiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sporcuları tebrik ederek "Azimli çalışmalarınız ve başarılarınız Trabzon'un spor şehri kimliğini daha da güçlendiriyor. Yeteneği olan gençlerimizin ve çocuklarımızın spora kazandırılması şehrimiz adına çok kıymetli. Spor şehri Trabzon'un sporun her alanında öne çıkmasını ve başarılarla adını duyurmasını çok önemsiyoruz. Gençlerimize ve çocuklarıma desteğimiz her daim sürecek. Emeği geçen herkesi kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Spor şehri olarak sizinle gurur duyuyoruz. Her zaman yanınızdayız" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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