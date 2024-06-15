Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Genç Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Giresun'da oynanan 2023-2024 sezonu Genç Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası'nın final maçında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Safi Çimento'yu 36-35 yenerek şampiyon oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki sıralama maçında, Spor Toto'yu 30-25 yenen İstanbul Teknik Üniversiteliler turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
Final maçında ise Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Safi Çimento'yu 36-35 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Final maçı sonrası düzenlenen törende Trabzon Büyükşehir Belediyespor'a kupa ve madalyalarını THF Başkanı Uğur Kılıç ve Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse verdi.
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