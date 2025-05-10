Trabzon'da Bisiklet Yarışları Başladı - Son Dakika
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Spor

Trabzon'da Bisiklet Yarışları Başladı

Trabzon\'da Bisiklet Yarışları Başladı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da bisiklet yarışlarına katılarak spora verdiği önemi vurguladı.

10.05.2025 13:30
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da 5'incisi organize edilen 'Arsin-Santa- Taşköprü Yol Bisikleti Yarışları' ve 'Halk Bisikleti Festivali' yarışlarına katılarak start verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon'a gelerek, Arsin ilçesinde bu yıl 5'incisi organize edilen 'Arsin-Santa-Taşköprü Yol Bisikleti Yarışları' ve 'Halk Bisikleti Festivali' yarışlarına katıldı. Etkinlikte; Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat ve Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin de yer aldı. Burada konuşma yapan Bakan Uraloğlu, etkinliğin spora verilen önemi gösterdiğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turnuvası'nda çok güzel ortak organizasyonlar yaptıklarını hatırlattı.

'BİSİKLET SPORUNU TEŞVİK EDECEĞİZ'

Organizasyonun aynı zamanda Santa Harabeleri, Yanbolu Vadisi ve Taşköprü'nün tanıtımına da katkı sağlayacağını kaydeden Uraloğlu, "Özellikle bisiklet sadece spor olmaktan günümüzde çıkmıştır; çok önemli bir ulaşım aracıdır. Bu etkinlikle beraber bisiklet sporunu teşvik edeceğiz, bu vesileyle daha sağlıklı olacağız. Aynı zamanda da bir ulaşım aracı olarak da bisikleti biraz daha tanıtmış ve teşvik etmiş olacağız. Belediyelerimizin, valiliğimizin adına üstümüze ne düşüyorsa biz de onu yapmaya hazır olacağız" dedi. Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat da birçok kentten 152 sporcunun katıldığı yarışlarda, 3 farklı kategoride 15-24 yaş arasındaki sporcuların mücadele edeceğini aktardı. Bakan Uraloğlu, konuşmaların ardından yarışları startını verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzon'da Bisiklet Yarışları Başladı - Son Dakika

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