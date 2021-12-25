Trabzon'da çıt çıkmadı! Zirveyi yakından ilgilendiren maçta gol sesi duyulmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İş yok" diyenlere tepki! Sert ifadeyi iki defa tekrarladı

Emekli ve memur ne kadar zam alacak? AK Parti'nin iki numarası beklentileri yükseltti

Süper Lig'de haftanın maçında lider Trabzonspor, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.

TRABZONSPOR PUAN FARKINI KORUDU

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da birbirini tartarken, sahada adeta taktik savaşı yaşandı. İkinci yarı rakip kalede daha baskın bir görüntü çizen Trabzonspor'un iki topu direkten dönerken, turuncu-lacivertliler net gol pozisyonu yakalamakta zorlandı. Golsüz berabere biten maçın ardından Lider Trabzonspor, 3. sıradaki Başakşehir'le arasındaki 13 puanlık farkı korudu.