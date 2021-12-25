Trabzon'da çıt çıkmadı! Zirveyi yakından ilgilendiren maçta gol sesi duyulmadı

Süper Lig'de haftanın maçında lider Trabzonspor, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da birbirini tartarken, sahada adeta taktik savaşı yaşandı. İkinci yarı rakip kalede daha baskın bir görüntü çizen Trabzonspor'un iki topu direkten dönerken, turuncu-lacivertliler net gol pozisyonu yakalamakta zorlandı. Golsüz berabere biten maçın ardından Lider Trabzonspor, 3. sıradaki Başakşehir'le arasındaki 13 puanlık farkı korudu.
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