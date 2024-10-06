Trabzon'da Filistin İçin Futbol Turnuvası - Son Dakika
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Spor

Trabzon'da Filistin İçin Futbol Turnuvası

Trabzonspor efsanelerinin katılacağı turnuva, 8-9 Ekim'de Avni Aker'de düzenlenecek.

06.10.2024 12:46
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Trabzon'da Filistin halkı yararına "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon spor'un efsane ve yıldız oyuncularının katılacağı etkinlikte bu yıl vefat eden Trabzonspor'un Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile eski başkanlar Mustafa Şamil Ekinci ve Ahmet Salih Erdem de anılacak.

Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Trabzonspor iş birliğinde 8 Ekim Salı günü saat 16.00-17.00 arasında gerçekleştirilecek program, Filistin yararına Avni Aker Millet Bahçesi'nde organize edilecek.

Açıklamada, 9 Ekim Çarşamba günü de devam edecek turnuva kapsamında Trabzonspor'un efsane oyuncularının saat 15: 00'te yeniden sahaya çıkacağı belirtilerek, "Saat 16.00'da bir gösteri maçı gerçekleştirilecek, bu maçta da Trabzonspor'un unutulmaz isimleriyle şöhretler karması sahada yer alacak. Turnuva, saat 17.00'de yapılacak final maçı ile sona erecek. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak tüm Trabzonlular ve spor severler bu anlamlı etkinliğe davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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