Trabzon'daki iki lisenin takımı Ragbi Gençler Türkiye Birinciliği'nde başarı elde etti - Son Dakika
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Spor

Trabzon'daki iki lisenin takımı Ragbi Gençler Türkiye Birinciliği'nde başarı elde etti

Trabzon\'daki iki lisenin takımı Ragbi Gençler Türkiye Birinciliği\'nde başarı elde etti

Trabzon'da düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Ragbi Gençler Türkiye Birinciliği Yarışması'nda Araklı Saffet Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Arsin Anadolu Lisesi ise ikinci oldu. Arsin Anadolu Lisesi takımı, müdürleri ve antrenörleriyle birlikte Arsin Milli Eğitim Müdürü'nü ziyaret etti ve başarılarından dolayı kutlandı. Antrenör, 5 yıllık çalışmanın sonucunda Türkiye ikincisi olduklarını belirtti ve iki sporcunun milli takıma davet edildiğini açıkladı.

02.05.2024 16:19
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Trabzon'daki iki lisenin takımı, Ragbi Gençler Türkiye Birinciliği Yarışması'nda Türkiye birinciliği ve ikinciliği elde etti.

Muğla'da 26-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenen, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Ragbi Gençler Türkiye Birinciliği Yarışması'nda A erkekler kategorisinde Araklı Saffet Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı birinci, Arsin Anadolu Lisesi takımı ise ikinci oldu.

Arsin Anadolu Lisesi Müdürü Halil İbrahim Yıldız, antrenör Bekir Ataoğlu ve sporcular, Arsin Milli Eğitim Müdürü Yavuz Üstündağ'ı makamında ziyaret etti.

Üstündağ, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Taner Şentürk'ün de bulunduğu ziyarette, sporcuları ve okul yönetimini kutladı.

Öğrencilerin başarısından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Üstündağ, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Antrenör Ataoğlu ise 5 yıllık çalışmanın sonucunda Türkiye ikincisi olduklarını belirtti.

Öğrencilerle güzel bir takım oluşturduklarını anlatan Ataoğlu, "Finali oynayan iki takım da Trabzon takımıydı. Türkiye şampiyonu Araklı Saffet Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci de Arsin Anadolu Lisesi oldu. Bu, ilimiz ve ilçemiz adına büyük bir gururdur. İki sporcumuz milli takıma davet edildi. Turnuvanın en centilmen sporcusu da bizim takımımızdan seçildi." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzon'daki iki lisenin takımı Ragbi Gençler Türkiye Birinciliği'nde başarı elde etti - Son Dakika

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