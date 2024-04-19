Trabzon Of ilçesinde ilkokullar arası futbol turnuvası düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde ilkokullar arası futbol turnuvası organize edildi.
Of Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuvaya, 10 okulun takımı katıldı.
Turnuva, Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halı sahasında İsmail Yıldırım İlkokulu ve Eskipazar İlkokulu takımlarının maçı ile başladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, turnuvaya katılan takımlara başarı diledi.
Turnuvanın final karşılaşması, 23 Nisan'da İlçe Stadyumunda oynanacak.
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