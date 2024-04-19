Trabzon Of ilçesinde ilkokullar arası futbol turnuvası düzenlendi

Muğla Ege Yıldızları, Süper Lig maçlarını Alanya'da oynuyor

Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü, Türkiye Kadınlar Hokey Süper Ligi Salon Sezonu'nu Türkiye Süper Ligi Şampiyonu olarak tamamladı. Ancak Muğla'da sahası olmadığı için maçlarını Alanya'da oynuyor. Son maçta Denizli Acıpayam Belediyespor'u 6-1 mağlup eden takım, Süper Lig B grubunda liderliğe yükseldi. Ancak kulüp başkanı ve antrenör Serkan Şen, Muğla'dan yeterince destek alamadıklarını belirterek diğer illerden teklifler aldıklarını söyledi.