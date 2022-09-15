Trabzon ve Sivas'tan Avrupa'da ilk galibiyet - Son Dakika
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Trabzon ve Sivas'tan Avrupa'da ilk galibiyet

15.09.2022 22:48
Trabzon ve Sivas'tan Avrupa'da ilk galibiyet

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Trabzonspor ve Konferans Ligi’nde mücadele eden Sivasspor bu akşamki karşılaşmalarda ilk galibiyetlerini aldı.

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Trabzonspor ve Konferans Ligi’nde mücadele eden Sivasspor bu akşamki karşılaşmalarda ilk galibiyetlerini aldı.

H Grubu’nda mücadele eden Trabzonspor, konuk ettiği Kızılyıldız’ı 2-1 yendi.

Bordo Mavililer 16. dakikada Trezeguet’nin pasını kafa vuruşuyla kaleye gönderen Marek Hamsik’in golüyle 1-0 öne geçti.

Sırbistan ekibinde Kings Kangwa 63. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bundan iki dakika sonra Trezeguet farkı ikiye çıkardı.

Kızılyıldız ise 89. dakikada Veljko Nikolic’in golüyle skoru 2-1’e taşıdı.

Bordo Mavililer bu skorla 3 puanla grup ikinciliğine yükseldi. İlk sırada ise hem Monaco’yu hem Trabozonspor’u yenen Macar ekibi Ferençvaroş bulunuyor.

İlk maçta Ferençvaroş deplasmanından 3-2’lik yenilgiyle dönen Trabzonspor 6 Ekim’de Fransa liginde oynayan Monako Prensliği ekibi Monaco’nun konuğu olacak.

Sivasspor ise G Grubu’ndaki ikinci karşılaşmasında Romanya’nın Kaloşvar kentinde CFR Cluj karşısındaydı.

Maçın tek golü, 27. dakikada Angielski’nin düşürülmesi sonucu verilen penaltıdan geldi.

Topu ağlara gönderen Gradel, takımının üç puanı almasını sağladı.

Sivasspor bu skorla grubunda 4 puanlı Slavia Prag’ın averajla gerisinde kalarak ikinciliğe yükseldi.

Sivas ekibi gruptaki üçüncü maçını Kosova temsilcisi Ballkani ile 6 Ekim’de oynayacak.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Spor Trabzon ve Sivas'tan Avrupa'da ilk galibiyet - Son Dakika

BBC
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