Trabzonlu Milli Yüzücü Kırhan Yılmaz, Yeni Başarılar İçin Kulaç Atıyor

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Trabzon'da 3 yaşında başladığı yüzme sporunu 5 yıldır profesyonel olarak sürdüren milli sporcu Kırhan Yılmaz, yeni başarılar için kulaç atıyor.

Balıkçılık yapan babasıyla gittiği limanda vakit geçirirken yüzme öğrenen Kırhan Yılmaz, ikiz kardeşiyle 10 yaşında Yeşilova Spor Kulübünde yüzme eğitimine başladı.

Kısa sürede 4 teknik stilde yüzme öğrenip yarışmalara katılmaya başlayan Kırhan, ilk olarak 11-12 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında çeşitli yarışmalara katılan milli sporcu, 13 yaşındayken Sivas'ta 50 metre serbestte, 14 yaşındayken Trabzon'da 50 metre serbestte, Edirne'de 50 metre kelebekte, Ankara'da 100 metre kelebekte Türkiye rekoru kırdı.

Slovenya'nın Kranj kentinde geçen yıl kasım ayında katıldığı organizasyonda 200 metre karışıkta Avrupa rekoru kırarak birinci olan Kırhan, son rekorunu ise bu yıl Edirne'de 200 metre karışıkta kırdı.

15 yaşında milli takıma seçilen Kırhan, son olarak Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 6-7 Nisan'da düzenlenen Multinations Gençler Şampiyonası'nda 2.07.76'lık derecesiyle 200 metre karışıkta, 56.30'luk derecesiyle de 100 metre kelebekte altın madalya kazandı.

Yeşilova Spor Kulübü bünyesinde antrenörü Reha Mazlum ile çalışmalarını sürdüren sporcu, yeni madalya ve rekorlar hedefliyor.

"Kürsüde milli marşımızı okutmaktan çok büyük onur duyuyorum"

15 yaşındaki Kırhan Yılmaz, AA muhabirine, geride kalan senelerde kırdığı rekorları daha da geliştirmek istediğini belirterek, "Milli takım ve kulüp olarak rekorlarım var. Kırmayı hedeflediğim rekorlar var. 200 karışık rekorumu geliştirmek ve Avrupa Gençler Turnuvası'na gitmek istiyorum." dedi.

Uluslararası organizasyonlarda kürsüye çıkmaktan gurur duyduğunu vurgulayan milli sporcu, "Milli marşımızı tüm dünyaya dinletmek benim için çok gurur verici. İnsanların bizim milli marşımızı duyması mükemmel bir his. Kürsüde milli marşımızı okutmaktan çok büyük onur duyuyorum." diye konuştu.

"Ülkemizi daha büyük kürsülerde temsil etmek istiyoruz"

Kırhan'ın 5 yıldır antrenörlüğünü yapan Reha Mazlum ise sporcusunun yüzmeye karşı doğal yeteneği olduğunu söyledi.

Milli yüzücüyle yoğun antrenman programı eşliğinde çalıştıklarını belirten Mazlum, "Kırhan ile haftada 6 gün çalışıyoruz. Dönem dönem az da olsa 10 idmana çıkarttığımız oluyor. Sezonu çoğunlukla haftada 7 antrenmanla tamamlarız. Kırhan tam bir görev adamı, ne söylerseniz onu yapmaya çalışıyor. Konsantrasyonu yüksektir, sürekli kendini motive eder." değerlendirmesinde bulundu.

Mazlum, Kırhan'ın gelişimini yıllara yayarak en yüksek performansını daha ileriki yaşlarda almak için çalıştıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii rekorlar kırınca seviniyoruz, gelişimini takip edip buna göre düzenlemeye çalışıyoruz. Önümüzde Central European Cup'a gideceğiz. Comen Cup için de baraj geçmemiz gerekiyor. Önümüzdeki bu iki yarışı tamamlayıp temmuz ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası'yla sezonu kapatmayı hedefliyoruz."

Türkiye'yi daha büyük müsabakalarda, daha büyük kürsülerde temsil etmek istediklerini aktaran Mazlum, "Olimpiyat her sporcunun içinde vardır ama zor bir yolculuktur. Biz tabii uzun dönemli hedef olarak olimpiyatları bir kenara koyuyoruz ama ona ulaşmak için elde etmemiz gereken küçük hedeflerin farkındayız, onlara odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.