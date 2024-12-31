Trabzonlular Federasyonu'na Yeni Başkan İsmail Turgut Öksüz Seçildi - Son Dakika
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Trabzonlular Federasyonu'na Yeni Başkan İsmail Turgut Öksüz Seçildi

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İstanbul'da gerçekleşen Trabzon Dernekler Federasyonu'nun olağan genel kurul toplantısında İsmail Turgut Öksüz, başkan seçildi. Öksüz, Trabzon'un sesini İstanbul'da duyurmak için projeler geliştireceklerini ifade etti.

31.12.2024 01:16  Güncelleme: 01:27
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- Trabzonlular Federasyonu'nun yeni başkanı İsmail Turgut Öksüz

Başkan İsmail Turgut Öksüz:

" İstanbul'un gücünü Trabzon'da hissettirmeye aday olduk"

İSTANBUL - Trabzon Dernekler Federasyonu'nun isim değişikliğine gittiği olağan genel kurul toplantısında İsmail Turgut Öksüz tek aday olarak girdiği seçimde başkan seçildi. Başkan Öksüz, "Trabzonluların ve gençlerimizin Trabzon'un sesini İstanbul'da duyurmaya, İstanbul'un gücünü Trabzon'da hissettirmeye aday olduk, koltuğa değil" dedi.

Trabzon Dernekler Federasyonu, olağan genel kurul toplantısını geniş bir katılımla gerçekleştirdi. Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'nde yapılan kongrede federasyonun adı da "Trabzonlular Federasyonu" olarak değiştirildi. Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz'ün tek aday olarak girdiği genel kurula birçok önemli isim katılım sağladı. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Gençlik Spor İstanbul eski İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Trabzonspor eski Başkan Yardımcısı Tekin Küçükali, Trabzon dernekleri üyeleri katıldı. Programda ilk olarak Trabzonlu yerel şarkıcılar sahne alarak birer şarkı seslendirdi.

"İstanbul'un gücünü Trabzon'da hissettirmeye aday olduk"

Kongreye tek aday olarak giren ve yeni başkan seçilen İsmail Turgut Öksüz, projelerinden bahsederek Trabzonlular arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmak adına çalışacaklarını belirtti. Öksüz, "Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği başkanı olduğum süre içerisinde proje yaptık. İlk hedefimiz gençlerdi; gençlerle Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği'nde görev yapan bütün yönetici arkadaşlarıma hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 'Bize her yer Trabzon' diyoruz ya; bu cümlenin altını doldurarak ilerledik. Türkiye Cumhuriyeti devletinin her karış toprağını doğduğumuz, büyüdüğümüz Trabzon gibi sevdiğimiz için Diyarbakır da, Batman da, Van da, Muş da, 'bize Trabzon' dedik. Bunun altında kimse bir şey aramasın. Burası kardeşliğin pekiştiği, kardeşliğin kucaklaştığı birlik ve beraberliğin oluşacağı bir yer olması için Trabzonluların ve gençlerimizin Trabzon'un sesini İstanbul'da duyurmaya, İstanbul'un gücünü Trabzon'da hissettirmeye aday olduk, koltuğa değil" ifadelerini kullandı.

"Kimin hayata geçirmesi gereken projesi varsa ona adayız"

Trabzon'da yaşayan herkesi dinleyeceklerini vurgulayan Başkan Öksüz, "Hata da yaparsak birlikte yapacağız, doğruyu da birlikte yapacağız. Biz Trabzon'un birliğini ve beraberliğini hep birlikte sağlayacağız. Biz bütün Trabzonlularla istişare yapacağız. Biz federasyonu birlikte yöneteceğiz. Komisyonlarda kim görev almak isteyen kim varsa görev vereceğiz. Kimin bir projesi varsa yönetim kuruluna davet edeceğiz, bizim yönetim kurulumuzda yönetici olmayan burada konuşamaz diye bir lügat yok. Kimin fikri varsa dinleyeceğiz. 18 ilçeden hangi dernek başkanının, hangi muhtarımızın bir projesi varsa, hayata geçirmesi gerekiyorsa biz onunla beraber o projeye adayız" diye konuştu.

İsmail Turgut Öksüz, konuşmasının sonunda her zaman gençlere değer vereceğinin altını çizdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonlular Federasyonu'na Yeni Başkan İsmail Turgut Öksüz Seçildi - Son Dakika

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