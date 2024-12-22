Trabzonspor 1-0 Bodrum FK - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor 1-0 Bodrum FK

Geniş Video İzle

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Bodrum FK'yi 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

22.12.2024 22:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Bodrum FK: 0 (Maç sonucu)

TRABZON - Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Ozan Tufan'ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Sousa, topu kornere çeldi.

57. dakikada Trabzonspor ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önüne alan Dimitrov'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

68. dakikada Banza'nın ortasında ceza sahası içinde Enis Destan'ın kafa vuruşunda top kaleci Sousa'da kaldı.

75. dakikada Umut Güneş'in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda kaleci Sousa topu kornere çeldi.

86. dakikada Pedro'nun uzak mesafeden vuruşunda top kaleci Sousa'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Ozan Ergün, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Ali Şahin Yılmaz (Enis Destan dk. 46), Lundstram, Eren Elmalı (Arif Boşluk dk. 90+2), Mendy, Ozan Tufan, Cihan Çanak (Umut Güneş dk. 74), Muhammed Cham (Salih Malkaçoğlu dk. 90+4), Nwakaeme, Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Barisic, Arda Öztürk, Onuralp Çakıroğlu, Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Christopher Herelle dk. 73), Celustka (Ege Bilsel dk. 83), Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Musah Mohammed (Pedro Brazao dk. 90), Gökdeniz Bayraktar, Ribeiro (Ahmet Aslan dk. 83), Dimitrov (Puscas dk. 72), Taulan Sulejmanov

Yedekler: Gökhan Akkan, Obekpa, Osman Haqi, Enes Uğrüce, Oğulcan Başol

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Gol: Malheiro (dk. 86) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Ali Şahin Yılmaz, Nwakaeme, Malheiro, Mendy (Trabzonspor), Sousa, Gökdeniz Bayraktar (Bodrum FK)

Trabzonspor 1-0 Bodrum FK
Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Trabzon, Güncel, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor 1-0 Bodrum FK - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:16 Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi
21:54 Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş’in yanıtı daha sert oldu Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu
20:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda
19:40 AK Parti İstanbul’da il başkanı değişiyor AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
18:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de tarihin doğru tarafında yer aldık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
11:15 190 milyon dolarlık maçta kazanan Oleksandr Usyk oldu 190 milyon dolarlık maçta kazanan Oleksandr Usyk oldu
10:51 Penaltı mı, değil mi Eski hakemler, maça damga vuran penaltı pozisyonunu değerlendirdi Penaltı mı, değil mi? Eski hakemler, maça damga vuran penaltı pozisyonunu değerlendirdi
10:31 Yediemin’e çekilen motosikletini çaldı Yediemin'e çekilen motosikletini çaldı
10:27 Muğla’da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
10:13 Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede
10:01 Adana’da Park Halindeki Araçlara Saldırı Adana'da Park Halindeki Araçlara Saldırı
09:28 “Yakışıklı güvenlik“ üniversitede söyleşi gerçekleştirdi, herkes aynı yorumu yaptı "Yakışıklı güvenlik" üniversitede söyleşi gerçekleştirdi, herkes aynı yorumu yaptı
09:21 Pastane şefi tek başına yaşadığı evde ölü bulundu Pastane şefi tek başına yaşadığı evde ölü bulundu
08:53 Türkiye’nin ünlü tekstil devi kapandı, 152 kişi işsiz kaldı Türkiye'nin ünlü tekstil devi kapandı, 152 kişi işsiz kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 00:42:30. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor 1-0 Bodrum FK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.