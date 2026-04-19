Trabzonspor 1 Puanla Yetindi

19.04.2026 23:51
Fatih Tekke, Başakşehir ile 1-1 berabere kalmanın üzüntüsünü yaşadı, hakem kararlarına eleştiride bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, "Bugün maalesef 1 puana razı olduk, yapacak bir şey yok. Yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üzücü bir akşam yaşadıklarını ifade ederek, "İki puan kaybettik. En azından son dakikaya kadar kazanabilme ihtimalimiz vardı. Bugün savunamadık. Bugün başkalarına olan bize de olmuş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen haftaya göre çok daha güçlü takım, güçlü kadroya karşı oynadıklarını belirten Tekke, şöyle devam etti:

"Özellikle ilk yarı, oyunun ilk bölümünde baskılarımız kırıldı, iyi baskı yaptığımızı söyleyemem. Aslında şans olarak top bizdeyken konumlanmalarımız gayet iyi. Fakat, etkinlik istediğimiz seviyede olmayabilir. Fakat, iki tane pozisyon var şimdi izledim, penaltı olabilir mi, verilebilir mi? ve bir de tabii Onuachu'nun topu tuttuktan sonra 5-6 tane belki daha fazla, hepsinde bizim aleyhimize faul verilmesi, o enteresandı. Onun haricinde oynadığımız takım bence gayet iyi iş çıkardı, benim oyuncularım da gayet iyi iş çıkardılar. Fakat bugün maalesef 1 puana razı olduk, yapacak bir şey yok. Yolumuza devam edeceğiz. Kupa maçı var, çok zor bir deplasmana gideceğiz, akabinde tekrar zor bir deplasman. Kalan haftalardaki maçlarımız çok çok zor. Her rakip için her maç zor geçiyor. Biz de bunu yaşıyoruz açıkçası."

Hakem kararları ile ilgili düşünceleri de sorulan Tekke, şu görüşleri paylaştı:

"Onuachu'ya yapılan çok bariz fauller var. Çok rahat pas geçildi ve o topların hepsi dönüp bize atak olarak geldi ve bizim planlarımızdan bir tanesi de bu. Bu konuda rahatsızlığım var. Bu iki pozisyonla ilgili yani kornerden gelen top yanılmıyorsam eline çarpıyor rakip oyuncunun, kafasından geliyor diyor olabilir ama top bizim futbol ailesinin söylediği top lop oluyor, elle yumuşuyor. Ama Felipe'ninki çok enteresan. O çok enteresan bir pozisyon. VAR hiç teşebbüste bulunmadı. Genel hatlarıyla hakemlerle ilgili herkesin görüşü belli zaten, herkesin her hafta açıklama yaptığı, hakemlerle ilgili memnun olmadığı bir ortam. Aynı pozisyonlar bazen bizim lehimize veriliyor rakibin aleyhine veriliyor, bu bize de oluyor. Bir standart yok. Bugün yine o standardın çok uzağında bana göre yönetim vardı."

Tekke, maçın ikinci yarısında oyunu biraz daha tutmaları gerektiğini de anlatarak, "Orta sahada tabi Benjamin, fedakarlık yapan Okay olabilir miydi? Kenar oyuncumuz, Muçi kenardaydı ama kenarda oynayacak şu anda durumu yok. 'Belki 5-10 dakika 10 numara pozisyonda oynayabilirim' dedi. Dolayısıyla tüm bu sonuçta çok da iyi bir takıma karşı oynadık. Daha iyi performansları gösterebilmeliydik. Ama hepsini bir araya getirdiğinizde bu heyecanı bize, taraftarımıza, bu yarışın içerisinde olabilme dirayetini gösterdikleri için onları taraftarımız da alkışladı ben de her zaman alkışlıyorum. Minnettarım onlara." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Bursa’da akıntıya kapılarak devrilen traktördeki 10 işçi vinçle kurtarıldı Bursa'da akıntıya kapılarak devrilen traktördeki 10 işçi vinçle kurtarıldı
İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay Metruk binada ölü bulundu İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Metruk binada ölü bulundu
Chelsea-Manchester United maçında tek gol 21 şut çektikleri mücadeleyi kaybettiler Chelsea-Manchester United maçında tek gol! 21 şut çektikleri mücadeleyi kaybettiler
Eski vali ile yüzleşen Gülistan’ın annesinin sözleri yürek dağladı Eski vali ile yüzleşen Gülistan'ın annesinin sözleri yürek dağladı
İstanbul’da Panama bandıralı gemide 106 kilogram kokain ele geçirildi İstanbul'da Panama bandıralı gemide 106 kilogram kokain ele geçirildi
Turnuvada facia İki at çarpıştı, sporcu yaşam mücadelesi veriyor Turnuvada facia! İki at çarpıştı, sporcu yaşam mücadelesi veriyor

22:44
Kadınlar EuroLeague finalinde Galatasaray’ı 68-55 yenen Fenerbahçe, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
Kadınlar EuroLeague finalinde Galatasaray'ı 68-55 yenen Fenerbahçe, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
22:41
İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı
İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı
22:41
ABD donanması, Hürmüz Boğazı’nda deniz ablukasını geçmeye çalışan İran gemisini vurdu
ABD donanması, Hürmüz Boğazı'nda deniz ablukasını geçmeye çalışan İran gemisini vurdu
22:33
Netanyahu Milei’yi İsrail’in en büyük dostu ilan etti
Netanyahu Milei'yi İsrail'in en büyük dostu ilan etti
19:15
5 yıllık savaşı sona erdirebilecek gelişme Resmen Türkiye’ye başvurdular
5 yıllık savaşı sona erdirebilecek gelişme! Resmen Türkiye'ye başvurdular
18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
