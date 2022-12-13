Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas, yurt dışındaki en iyi Yunan futbolcu seçildi - Son Dakika
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Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas, yurt dışındaki en iyi Yunan futbolcu seçildi

13.12.2022 13:50

Trabzonspor'da sergilediği başarılı ve istikrarlı performansıyla dikkat çeken Anastasios Bakasetas, Yunanistan'da düzenlenen PSAPP 2022 ödüllerinde 2021-22 sezonunun yurt dışındaki 2En İyi Yunan Futbolcu2 ödülüne layık görüldü.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan habere göre, Anastasios Bakasetas, Yunanistan'da düzenlenen PSAPP 2022 ödüllerinde, 2021-22 sezonunun yurt dışındaki en iyi Yunan futbolcusu seçildi.

"BANA BÜYÜK MOTİVASYON VERDİLER"

Ülkesinde düzenlenen törene katılan Bakasetas, futbolcuların oylamasıyla ödüle layık görüldü. Kendisine destek olanlara teşekkür eden Yunan futbolcu, arkadaşlarının kendisine büyük motivasyon verdiğini belirtti. Bakasetas, "Sporcular olarak birçok farklılığımız var ama meslektaşlarım bana oy verdiği için çok onur duydum. Bana büyük motivasyon verdiler" şeklinde konuştu.

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"BİZ ROBOT DEĞİLİZ"

Ödülü aldığı sırada açıklamalar yapan Bakasetas, "Duygularım karışık, biz robot değiliz. Çok daha kötü durumda olan meslektaşlarım var. Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz ama asla pes etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

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