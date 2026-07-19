Trabzonspor 2026-2027 Sezonuna Hazırlanıyor

TRABZONSPOR, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün saat 10.30'da yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına saat 18.00'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.