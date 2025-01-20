Trabzonspor 3-0 Sivasspor: İlk Yarının Sonucu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor 3-0 Sivasspor: İlk Yarının Sonucu

Geniş Video İzle

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Sivasspor'u ilk yarıda 3-0 mağlup etti.

20.01.2025 21:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

TRABZON - Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6.dakikada Visca, sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Ozan Tufan kafa ile topu arkaya aşırdı. Kale sahası içinde bulunan Batagov, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-0

13.dakikada Mendy'in sağ taraftan ortasını iyi takip edip yükselen Banza, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

25. dakikada ceza yayı sağından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rey Manaj'ın sert şutunda kaleci Uğurcan topu yumruklayarak kornere çeldi.

31.dakikada Visca'nın ara pasıyla topla birlikte ceza sahası içine giren Ozan Tufan, meşin yuvarlağı kaleci Nikolic'in solundan ağlarla buluşturdu. 3-0

Hakemler: Zorbay Küçük, Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren Elmalı, Umut Güneş, Mendy, Ozan Tufan, Visca, Nwakaeme, Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Serdar Saatçı, Barisic, Serkan Asan, Savic, Cham, Hüseyin Türkmen, Cihan Çanak, Poyraz Efe Yıldırım, Enis Destan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Koita, Pritchard, Rodrigues, Manaj

Yedekler: Ali Şaşal, Menig, Emirhan Başyiğit, Oğuzhan Aksoy, Tolga Ciğerci, Poungouras, Ziya Erdal, Bekir Böke, Ziya Erdal, Azizbek Turgunboev

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Batagov (dk. 6), Banza (dk. 13), Ozan Tufan (dk. 31) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Radakovic, Koita (Sivasspor)

Trabzonspor 3-0 Sivasspor: İlk Yarının Sonucu
Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Ozan Tufan, Sivasspor, Trabzon, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor 3-0 Sivasspor: İlk Yarının Sonucu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:41 Trump’ın göreve gelir gelmez imza attığı ilk karar belli oldu Trump'ın göreve gelir gelmez imza attığı ilk karar belli oldu
22:22 Zafer Partisi’nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı
20:52 Ümit Özdağ’ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
20:23 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı
20:09 Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim
09:10 CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı
09:08 Yabancı VAR hakemlerinin ne kadar kazandığı ortaya çıktı Yabancı VAR hakemlerinin ne kadar kazandığı ortaya çıktı
09:02 İsmail Balaban, Survivor’da bebeğinin cinsiyetini öğrendi İsmail Balaban, Survivor'da bebeğinin cinsiyetini öğrendi
09:01 Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak Talisca sözleri Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca sözleri
08:54 Ateşkes sonrası Gazze’deki büyük enkaz yeniden gündemde Ateşkes sonrası Gazze'deki büyük enkaz yeniden gündemde
08:46 Çok tartışılan Kur Korumalı hesaplara dair kritik karar Çok tartışılan Kur Korumalı hesaplara dair kritik karar!
08:09 Acun Ilıcalı’dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri Acun Ilıcalı'dan maç sonuna damga vuran yabancı VAR sözleri
08:00 Basın toplantısına geç kalan Jose Mourinho: Kebap çok iyiydi Basın toplantısına geç kalan Jose Mourinho: Kebap çok iyiydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 23:00:25. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor 3-0 Sivasspor: İlk Yarının Sonucu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.