Trabzonspor 3 transferini resmen açıkladı! Tanıtım videosu sosyal medyanın gündemine oturdu

Trabzonspor, taraftarlarını mutlu etmeye devam ediyor. Dün 4 transfer ile anlaştığını duyuran Bordo Mavili ekip bu transferleri bir video ile tanıttı. Kasımpaşa'dan transfer edilen Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın transfer detayları da açıklandı.

KAP BİLDİRİMİ

Trabzonspor; Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat transferlerini KAP'a bildirdi. Eren Elmalı için 3.6 M€ + KDV. Doğucan Haspolat için ise 1.2 M€ +KDV ödendiğini duyurdu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Kasımpaşa A.Ş.'nin profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın Kulübümüze transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Kasımpaşa A.Ş.'ye, Evren Eren Elmalı'nın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 3.600.000.-EUR + KDV, Doğucan Haspolat'ın sözleşmesinin fesih bedeli olarak 1.200.000.-EUR + KDV, 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

Şirketimiz ile profesyonel futbolcular Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat arasında 5'şer yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre Evren Eren Elmalı'ya; 2022-2023 futbol sezonunda 7.350.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlar için, bir önceki sezon aldığı garanti ücrete uygulanacak enflasyon oranı ilave edilerek ödeme yapılacaktır. Yapılan anlaşmaya göre Doğucan Haspolat'a; 2022-2023 futbol sezonunda 6.421.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlar için, bir önceki sezon aldığı garanti ücrete uygulanacak enflasyon oranı ilave edilerek ödeme yapılacaktır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcular ile olan sözleşmelerin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolculara ödenecek yıllık ücretin %5'i ödenecektir."