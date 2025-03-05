Trabzonspor, 90\'dan sonra yediği goller 14 puan kaybetti

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a 90+10. dakikada yediği golle 1-0 mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde uzatma dakikalarında kaybettiği puanlarla dikkat çekti.

90'DAN SONRA YEDİĞİ GOLLER 14 PUANDAN ETTİ

Ligin 26. haftası sonunda 8'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alarak 32 puan ile 9. sırada yer alan bordo-mavililer, uzatma dakikalarında gol yediği maçlarda 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde deplasmanda istikrar yakalayamayan Karadeniz ekibi, uzatma dakikalarında kritik goller yiyerek önemli puan kayıpları yaşadı. Trabzonspor, 90. dakikadan sonra yediği goller nedeniyle tam 14 puan kaybetti.

5 GOLÜN 3'Ü DEPLASMANDA

Trabzonspor, uzatma dakikalarında gol yediği 5 maçın 3'ünü deplasmanda, 2'sini iç sahada oynadı. Bordo-mavililer, iç sahada Fenerbahçe ve Kasımpaşa, deplasmanda ise Göztepe, Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında son dakikada yediği gollerle puan kaybetti.

UZATMA DAKİKALARINDA YENEN GOLLER