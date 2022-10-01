Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor maçı sonrası tepki gösterdi: Her halde kendisini affettirmeye çalıştı

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakem yönetimini sert ifadelerle eleştiren Gözbaşı, mağlubiyeti hak etmediklerini belirtti.

"BU ADALETSİZLİĞİN HESABI SORULMALI"

Gözbaşı yaptığı açıklamada, "3-4 yıldır Trabzonspor maçına verilmeyen, verdirilmeyen bir hakem ne hikmetse bizim maçta görev alıyor. Her halde kendisini affettirmeye çalıştı. Bunu kaza olarak görüyoruz. Bu adaletsizliğin de hesabı sorulmalı." dedi.

"MAÇ KAZANDIK DİYE HAVAYA GİRMESİNLER"

Hakem hatalarından dem vurmaya devam eden Gözbaşı konuşmasını, "Zorla maç bir yerden bir yere taşınıyor. Maç kazandık diye havaya girmesinler." ifadelerini kullanarak bitirdi.