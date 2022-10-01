Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakem yönetimini sert ifadelerle eleştiren Gözbaşı, mağlubiyeti hak etmediklerini belirtti.
Gözbaşı yaptığı açıklamada, "3-4 yıldır Trabzonspor maçına verilmeyen, verdirilmeyen bir hakem ne hikmetse bizim maçta görev alıyor. Her halde kendisini affettirmeye çalıştı. Bunu kaza olarak görüyoruz. Bu adaletsizliğin de hesabı sorulmalı." dedi.
Hakem hatalarından dem vurmaya devam eden Gözbaşı konuşmasını, "Zorla maç bir yerden bir yere taşınıyor. Maç kazandık diye havaya girmesinler." ifadelerini kullanarak bitirdi.
Son Dakika › Spor › Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor maçı sonrası tepki gösterdi: Her halde kendisini affettirmeye çalıştı - Son Dakika