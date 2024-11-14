Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Adana Demirspor maçı için antrenmanlara devam etti, taktik çalışmalara odaklandı.

14.11.2024 20:17
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki akşam antrenmanında oyuncular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 3 ve 6'ya 3 çalışması gerçekleştirdi.

Dar alanda oyunla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı çift antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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