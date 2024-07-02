Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden ve eski Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı kadrosuna katan Süper Lig devi Trabzonspor, yine eski Fenerbahçeli bir futbolcuyu gündemine aldı.
Bordo-mavililer, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'yi gündemine aldı. Sports Digitale'nin haberine göre, Trabzonspor, bu transfer için araştırmalara da başladı.
Fenerbahçe'nin Almanya'nın Hoffenheim takımına 12.3 milyon euro bonservis bedeliyle sattığı Attila Szalai, Freiburg'a kiralık olarak gitmişti. Tekrardan Hoffenheim'e dönen başarılı savunmacı, Almanya'da umduğunu bulamadı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Attila Szalai'ye teklif yaptı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)