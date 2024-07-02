Trabzonspor, Attila Szalai'ye teklif yaptı - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Attila Szalai'ye teklif yaptı

Trabzonspor, Attila Szalai\'ye teklif yaptı

Trabzonspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürürken gündemine bir dönem Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'yi aldı. Bordo-mavili ekip, Szalai'ye teklif yaptı.

02.07.2024 14:03
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Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden ve eski Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı kadrosuna katan Süper Lig devi Trabzonspor, yine eski Fenerbahçeli bir futbolcuyu gündemine aldı.

TEKLİF YAPILDI

Bordo-mavililer, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'yi gündemine aldı. Sports Digitale'nin haberine göre, Trabzonspor, bu transfer için araştırmalara da başladı.

UMDUĞUNU BULAMADI

Fenerbahçe'nin Almanya'nın Hoffenheim takımına 12.3 milyon euro bonservis bedeliyle sattığı Attila Szalai, Freiburg'a kiralık olarak gitmişti. Tekrardan Hoffenheim'e dönen başarılı savunmacı, Almanya'da umduğunu bulamadı.

Attila Szalai, Trabzonspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Attila Szalai'ye teklif yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ÜNAL YİĞİT: Türkiye'nin en büyük kuluplerinden bitanesi Trabzonspor bilmeyenler öğrensin artik 16 26 Yanıtla
    ferhat eser: siz sadece trabzonda büyük olabilirsiniz diycem ama onuda samsunspora kaptirdiniz be dostum 14 8
  • ferhat eser: hamsi iyice fenerin artıkçısı oldu dün ozan bugün slazai 23 14 Yanıtla
    Osman Erginyavuz: sen nekadar boş konusuyosun 10 senedir olamıyorsun sıradan bir takım oldunuz sizde Galatasaraya kaptirdiniz geriden olursunuz sanpiyon 2 2
  • Cemilrepost Demiroğlu: Süperlig devi yazmışlar klavye hatası galiba 22 12 Yanıtla
  • Emin Erol: alamazlar 9 9 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Atilla salai iyi transfer olur lazlara fenerden direk alamazlardı. Ts nin transfer politikası başakşehire döndü iyice bu gidişle başakşehir ligden düşer:))) 3 0 Yanıtla

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