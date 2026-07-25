Trabzonspor Avusturya Kampında Antrenman Yapıyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında gerçekleştirdiği çift antrenmanla sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan akşam antrenmanının ilk bölümünde ısınma çalışması yapıldı. Rondo ile devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Antrenmanların temposu her geçen gün yükselirken sıcak havada zorlanan oyuncular, çalışma sonunda sahanın yakınındaki derede serinlemeye çalıştı. Teknik direktör Fatih Tekke de futbolcularla birlikte dereye girdi.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın TSİ 16.30'da Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek.