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Trabzonspor, Bakasetas'a yeni sözleşme teklifi sunmadı - Son Dakika
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Trabzonspor, Bakasetas'a yeni sözleşme teklifi sunmadı

Trabzonspor Kulübü, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas'a yeni bir sözleşme teklifi sunmadığını açıkladı. Kulüp, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Trabzonspor, Bakasetas\'a yeni sözleşme teklifi sunmadı
16.12.2023 - 11:20,
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Trabzonspor Kulübü, sözleşmesi sezon sonu bitecek Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas'a önerdiği sözleşmelerin haricinde yeni bir sözleşme teklifi sunmadığını bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın yeni sözleşme teklifi ile alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Etik dışı ve spekülatif buna benzer haberler hem kulübümüze hem de futbolcularımıza zarar vermektedir." ifadesine yer verildi.

Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas'a, daha önce kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıkladığı ve kabul edilmediğini belirttiği iki farklı sözleşme teklifi sunmuştu.

Kaynak: AA
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