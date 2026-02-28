Trabzonspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
Trabzonspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı
28.02.2026 18:59
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası maçına hazırlık antrenmanına başladı ve oyuncular çalıştı.

TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü hafta maçında oynayacağı RAMS Başakşehir FK maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü hafta maçında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir FK maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas, rondo, dayanıklılık ve ardından dar alanda oyun çalışması yaptı.

Bordo mavililer hazırlıklarına yarın saat 15.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA

