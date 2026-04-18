Trabzonspor - Başakşehir Maçı Yarın

18.04.2026 12:40
Trabzonspor, Süper Lig'de Başakşehir ile 36. kez karşılaşacak. Maç yarın 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR ile RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın yapacakları maçla 36'ncı kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 35 maçta Trabzonspor'un 15, Başakşehir FK'nın 10 galibiyeti bulunurken, 10 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın Başakşehir FK'yı konuk edecek. Papara Park Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak olan maçta hakem Alper Akarsu düdük çalacak. Süper Lig'de 64 puanla 3'üncü sırada yer alan bordo-mavili takım galip gelerek zirve iddiasını sürdürmek istiyor. 47 puanla 5'inci sırada yer alan Başakşehir FK ise deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2001 yılında Türkiye Kupası maçıyla başladı. İki takım o günden bugüne kadar 35'i Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası ve 1'i de Süper Kupa olmak üzere 41 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 20, Başakşehir FK'nın 10 galibiyeti bulunurken 11 maç da berabere sonuçlandı. Süper Lig'de 35 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor'un 15, Başakşehir FK'nın 10 galibiyeti bulunuyor. 10 karşılaşmada ise iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı.

Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var
Günlerdir katilin ismini sayıklayan abla Doku haberi alınca gözyaşlarına boğuldu Günlerdir katilin ismini sayıklayan abla Doku haberi alınca gözyaşlarına boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal’ı vefat yıl dönümünde andı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ı vefat yıl dönümünde andı
Manisa’da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı Manisa'da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı

11:30
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
11:17
Abla Doku’dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
10:48
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
10:31
Pes dedirtti Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
10:07
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
08:32
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
