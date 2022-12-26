Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe'ye yaylım ateşi! - Son Dakika
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe'ye yaylım ateşi!

26.12.2022 16:36

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçından önce yaptığı açıklamaya tepki gösteren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Konuşmak isteyenler bundan 8 hafta önce oynanan maçta orta hakemin 4 metre mesafeden düdük çalıp verdiği bir karardan dolayı 40 metre mesafedeki alakası olmayan yardımcı hakem için, 'Bu yardımcı hakemden endişeliyiz' diyorlar" şeklinde konuştu.

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-0 yendiği maç öncesi sarı-lacivertliler, "Endişe duyuyoruz" başlığıyla bir açıklama yaparak, 2. hakem atamasına tepki göstermişti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF'nin Fair-Play ödüllerinde yaptığı konuşmada sarı-lacivertlilere tepki gösterdi.

"SAHADA OYNADIĞIMIZ OYUNA BAKALIM"

Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Artık maçları hakemler üzerinden okumayalım. Algoritmik sistem hakemleri atıyor. Konuşmak isteyenler, bundan 8 hafta önce oynanan maçta; orta hakemin 4 metre mesafeden düdük çalıp verdiği bir karardan dolayı, 40 metre mesafedeki alakası olmayan yardımcı hakem için 'Bu yardımcı hakemden endişeliyiz' diyorlar. Aşağıya taşıya taşıya, saha kenarında top toplayıcı çocuğun, bilmem ne kulübesinden davranışlarından endişeliyiz, şikayetçiyiz. Bırakalım sahada oynadığımız oyuna bakalım." dedi.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamasının devamı şöyle:

"SADECE BİR MAÇ KAZANDIK"

Yapmış olduğumuz hazırlık maçlarında, ilk 12 maça göre kıyasla çok daha farklı performans sergileyeceğimizin sinyallerini almıştım. Onun ardından Samsunspor maçı var, 3-0 kazandığımız. Ardından Fenerbahçe maçı. İyi futbol sergileyerek iki maçı kazandık. Cumartesi aldığımız galibiyet, camianın galibiyeti şeklinde değerlendirilirse daha doğru bir değerlendirme yapmış oluruz. Seyircimizin de işin içine girmesiyle, güzel futbol oynayarak alınmış bir 3 puan. Maçtan sonra da söyledim, sadece bir maç kazandık. Çok farklı şekilde değerlendirilmesi pek doğru olmaz. Fenerbahçe maçını kazanırsınız, Karagümrük maçında puan kaybederseniz, Fenerbahçe maçında kaybettiğimiz puan fazla bir anlam ifade etmeyebilir.

"İNŞALLAH EN TEPEDE BİTİRİRİZ"

Bana göre lig yenide başladı. Hem alt, hem üst sıralar. Daha ilk haftada lider değişti. Sonuç için erkenden konuşmanın ne kadar yanlış olduğunu en belirgin göstergesi oldu bu hafta oynanan maçlar. Trabzonspor her zaman yarışın içinde vardır, var olmaya da devam edecektir. Nerede bitireceğimizi mayıs ayında göreceğiz, inşallah en tepede bitiririz.

"TÜRK FUTBOLUNUN EN BÜYÜK AYIPLARINDAN BİRİSİ"

Futbolu lütfen hakemler üzerinden okumayalım. Böyle devam edersek, sürekli irtifa kaybediyoruz. Bundan 10 gün önce, UEFA Fair Flay Başkanının bana bizzat ifadesi, son 10 senedir ciddi şekilde irtifa şekilde kaybediyor futbolumuz. Kaybedilen irtifada en büyük pay sahibi de futbolun yönettiğimizi yönettiğimizi iddia eden bizlerin eseri. Finansal ve sportif anlamda. Bu sene yaşadığımız, Türk futbolunun en büyük ayıplarından birisi. Şampiyonlar Ligi ön eleme oynayarak gidebiliyoruz.

"OLUMSUZLUĞUN EN BÜYÜK NEDENİ KULÜPLERİ YÖNETEN BİZLERİZ"

Sırbistan direkt takım gönderiyor. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Ekonomik olarak dibe vurmuş bir Türk futbolundan bahsediyoruz. Kulüpleri yönetenler olarak, futbol ailesi olarak sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Algı yaratarak, gündemi saptırarak, dikkatleri başka noktaları çekerek, yan hakeme, hakeme, top toplayıcı çocuğa falan... Bu Türk futboluna zarar verir. Ortadaki bu olumsuzluğun en büyük nedeni kulüpleri yöneten bizleriz.

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Son Dakika Spor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe'ye yaylım ateşi! - Son Dakika


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