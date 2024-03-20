Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Tutuklamalar Hakkında Eleştiri - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Tutuklamalar Hakkında Eleştiri

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye genelinde sahaya giren birçok kişinin darp olaylarına karışmadığı halde tutuklandığını belirterek, bu durumu merak ettiğini söyledi. Doğan, İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, futbol maçlarında yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekti ve adaletin sağlanması gerektiğini vurguladı.

20.03.2024 15:43
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Merak ediyorum Türkiye'nin neresinde hangi şehrinde bugüne kadar sahaya giren biri herhangi bir darp olayına karışmadığı halde tutuklanmıştır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor, Türkiye, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Tutuklamalar Hakkında Eleştiri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Tutuklamalar Hakkında Eleştiri - Son Dakika
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