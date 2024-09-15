Trabzonspor-Başkanından Hakem Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor-Başkanından Hakem Eleştirisi

Trabzonspor-Başkanından Hakem Eleştirisi

Trabzonspor Başkanı Doğan, Beşiktaş maçı sonrası hakem kararlarına sert eleştirilerde bulundu.

15.09.2024 23:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
SÜPER Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, hakem kararlarını eleştirerek, "Göze batan, dediğim gibi bir Beşiktaş forması giyseydi daha iyi olurdu. Daha öyle çıksaydı direkt yani. Gerçekten ayıp yani, yani bu safhada böyle bir maçta çok enteresan, tüm takdir haklarının tamamını rakip takımdan yana kullanması çok enteresan" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, karşılaşmanın hakemine tepki göstererek, "Bugün öncelikle sağda yaklaşık 90 dakika herhalde 10 kişi mücadele eden futbolcularımızı canı gönülden kutluyorum. Kırmızı kart pozisyonu var. Bize göre de kırmızı kart doğru bir karardı bence de. Yani VAR'ın devreye girmesiyle haklı olarak. Tabii Visca çok beyefendi ve değerli bir oyuncu ama yanlışlıkla da yapsa böyle bir hareketten dolayı kırmızı kart görmesi doğruydu. Fakat aynı VAR ne hikmetse yine ona benzer bir pozisyonda devreye girmedi. Çok ilginç bir şekilde hakem tüm takdir haklarının tamamını, tamamına yakınını demiyorum, tamamını Beşiktaş'tan yana kullandı. Anlamak gerçekten zor. En sonlarda bir pozisyon var. Penaltı bekledi. Bence oyuncu kendini atıyor. Gerçekten ikinci sarı kart olması gerekirken niyetini tam olarak ortaya koydu. Hakemin yaptığı tek eksik bir şey vardı. Bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı hiç bu işler de olmazdı, çok daha da rahat olurdu. Ben sayın federasyon başkanımızdan bu konuları düzelteceğine inancım tam" dedi.

'FEDERASYON BAŞKANIMIZLA GÖRÜŞECEĞİM'

Hakem kararlarının mücadeleye gölge düşürdüğünü kaydeden Doğan, "Gerçekten kendi evimizde tüm taktir haklarının bu şekilde başka bir takıma kullanılarak hareket edilmesi gerçekten çok enteresan. Ama tüm bunlara rağmen ben Beşiktaşlı oyuncuları da canı gönülden kutluyorum, Trabzonsporlu oyuncular gibi. Onlar da gerçekten bu sıcak havada, bu ortamda mücadelelerini verdiler. Mücadeleye gölge düşüren tek şey hakem ve hakem kararları oldu. Federasyon başkanımızla görüşeceğim. Gerçekten Trabzonspor olarak çok ciddi sıkıntımız var. Ben federasyon başkanımız buraya gelirken de biz bu konulardaki iyi niyetinden eminiz. Ben bu konuların hepsine bir çözüm bulacağını düşünüyorum" diye konuştu.

'ŞENOL HOCA BİZİ YANILTMADI'

Taraftarlara teşekkür eden Doğan, "Tüm tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür ediyoruz. Bu sıcak havada herkes buraya geldi. Canı gönülden takımını destekledi. Maç sonu da çok güzeldi. Trabzonspor taraftarı tabi güzel futbolu, hırsın sahaya yansıtılmasını, mücadeleyi güzel karşıladı haklı olarak. ve eski coşkusunu gösterdi. Bundan sonraki tüm maçlarda da biz aynı mücadeleyi, aynı coşkuyu göstereceğimize inanıyoruz. İnşallah bundan sonra taraftarımızla bütünleşerek hep beraber daha güzel günler göreceğiz. Zaten biz daha önce bahsettiğimiz gibi Şenol hocamızın tecrübesi belli. Daha önce hem Trabzon'da hem de İstanbul takımlarında şampiyonluk yaşadı. Bizim kendimize inancımız tam. Zaten Şenol hoca tercihimizin ana sebebi de tecrübesi ve bilgisiydi. Dolayısıyla bizi yanıltmadı ilk maçta. Kendisine çok teşekkür ederiz. Sezonda biraz daha zaman geçtikçe hem Şenol hocamızın hem oyuncularımızın da daha artarak performans göstereceğini taraftarımızla da bütünleşerek bir an önce zirve yarışının içerisinde olmayı yapıyoruz" ifadelerinde bulundu.

'BEŞİKTAŞ FORMASI GİYSEYDİ DAHA İYİ OLURDU'

Başkan Doğan, hakeme yönelik soruya, "Ben genel olarak çok hakem konusuna fazlasıyla girmek istemiyorum ama bugün gerçekten dikkat çeken, göze batan, dediğim gibi yani bir Beşiktaş forması giyseydi daha iyi olurdu. Daha öyle çıksaydı direkt yani. Gerçekten ayıp yani, yani bu safhada böyle bir maçta çok enteresan tüm takdir haklarının tamamını rakip takımından yana kullanması çok enteresan. Uzun zamandır buna benzer bir şey seyretmedik burada. Ama tüm bunlara rağmen takımımız teslim olmadı, mücadelesini gösterdi. Gerçekten ben onların mücadelesini 10 kişi, 90 dakikanın belki de üzerinde yani uzatmaları da koyarsak bir süre mücadele ettiler. Ben oyuncularımın tamamına tekrar tebrik ediyorum. Hepsine teşekkür ediyorum" yanıtını verdi.

Kaynak: DHA

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor, Politika, Beşiktaş, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor-Başkanından Hakem Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
21:36 Görüntüler de iddia da vahim Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı
21:26 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’e şok Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 00:52:48. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor-Başkanından Hakem Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement