Trabzonspor Basketbol, Şampiyonluğu Garantiledi!

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Koleji'ni 74-62 mağlup eden Trabzonspor sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğu ilan etti.

Lige 8 maçta 3 galibiyet ve 5 mağlubiyetle başlayan bordo-mavililer, oynadığı 24 karşılaşmada 22 galibiyet alarak ligde liderlik koltuğundaki yerini sürdürüyordu. Bugün Hayri Gür Spor Salonu'nda Fenerbahçe Koleji ile oynanan karşılaşmayı Trabzonspor Basketbol Takımı 74-62 kazanarak sezonun bitimine bir hafta kala şampiyon olmayı garantileyerek Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.

Çekişmeli başlayan karşılaşmanın ilk yarısı 38-29 Trabzonspor lehine biterken, maç sonu ise 74-62 skorla sona erdi.

Beşok: "Çok zor şartlarda bunu başardık"

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor Basketbol Takımı Başantrenörü Faruk Beşok, "Çok zor şartlarda bunu başardık. Bize gelen davetten sonra 15 günde kurulan bir takım. Buna rağmen başkanımızın bize çok büyük bir özverisi vardı. Bize inandı. Bu takımı kurabilmemiz için her türlü desteği bize verdi. Taraftarımız da çok iyiydi. Basketbolu özlemiş bir taraftar vardı burada. Bizim de onlara bu şampiyonluğu hediye etmemiz gerekiyordu. Bundan sonra önümüzdeki sezona hazırlık yapacağız inşallah. Sezon başı oynanan 8 maçın 5'ini kaybedince şampiyonluk fikri zor geliyor insanlara. Biz bu takımın play-offlardan da çıkacağına inanıyorduk. Ama sonrasında çok iyi bir ritim yakaladık. 16 maç üst üste kazandık, arada bir kaç maç kaybettik ancak bu galibiyetler bizi öne taşıdı. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum önümüzdeki sene bu taraftar her zaman bizim yanımızda olacaktır" dedi.

Trabzonspor Basketbol Takımı 19 Nisan'da Çağdaş Bodrum Takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. - TRABZON